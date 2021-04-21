Росіяни висилають групу дипломатів США з країни у відповідь на санкції

Росіяни висилають груп дипломатів США з країни у відповідь на санкції / Reuters

21 квітня в МЗС Росії викликали заступника керівника дипломатичної місії США в Російській Федерації Бартла Гормана, якому вручена нота про оголошення "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві. Про це повідомляється на сайті російського МЗС.

Йдеться, що всім зазначеним особам наказано покинути територію нашої країни до кінця дня 21 травня нинішнього року.

Дана міра являє собою "дзеркальну" відповідь на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського Посольства у Вашингтоні і Генконсульства РФ в Нью-Йорку, раніше оголошених "persona non grata".

Найближчим часом, кажуть в МЗС, підуть подальші заходи у відповідь на останню хвилю нових антиросійських санкцій США.

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