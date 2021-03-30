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Російська пропагандистка впала в прямому ефірі та зламала руку через Крим

30 березня 2021, 00:16

Ведуча російського Першого каналу Катерина Стриженова отримала перелом руки внаслідок падіння в прямому ефірі.

Ведуча російського Першого каналу Катерина Стриженова під час прямого ефіру токшоу, на якому обговорювали нещодавню заяву про Крим міністра з питань тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, впала і зламала руку, пише Газета.ру.

За словами співведучого Стриженової Руслана Осташка, в студії була напружена атмосфера. Падіння колеги він пояснив тим, що"вона часто дуже близько до серця все сприймає, мабуть так сталося і цього разу, вона задумалася, оступилася і впала". Зараз Стриженова перебуває в лікарні.

У ефірі програми Час покаже обговорювали недавню заяву Рєзнікова. Він сказав, що громадян Росії, яких завезли до окупованого Криму, видворять, коли півострів повернеться під контроль України. Також обговорювали тему Голодомору.

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"Рівень емоцій був високий, в кінці блоку деякі експерти стали говорити про те, що нам – Росії – треба просити вибачення за свої гріхи перед іншими народами і країнами і покаятися", – пояснив Осташко.

Перед падінням пропагандистка сказала: "Ви нам запропонували покаятися, розділити ці поняття і те, що від голоду страждали тільки на Україні. Ми бачимо, як ви це робите. Така політика. За що ще ми повинні покаятися - після реклами".

Користувачі Мережі прокоментували її падіння.

  • Є така професія: брехати цілий день. Карма, вона така;
  • Шкода язик не відкусила при падінні;
  • Бог все бачить!
  • Це за чорний рот.

Агресія РФ в Криму і на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

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