Російські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes

Літаки РФ облітають Білорусь / EgoSpeculum / flickr.com

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь після рішення ряду зарубіжних перевізників ігнорувати повітряний простір РБ.

Як пише російський Forbes, в минулий четвер, за даними джерел видання в одному з профільних відомств РФ, російські перевізники здійснили близько десяти рейсів в обхід Білорусі.

Співрозмовники не уточнюють, чи пов'язано це з політичними мотивами або ж причини технічні. Також не ясні і компанії, при цьому співрозмовник в одній з них запевняє, що один з найбільших перевізників дійсно виконав кілька рейсів повз повітряний простір Білорусі.

Ще один перевізник - Utair - раніше змінив маршрут аналогічного рейсу - правда, в компанії це пояснили паливною ефективністю польоту.

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Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.

Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: