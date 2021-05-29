Російські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes

Найбільші перевізники РФ виконують рейси повз повітряний простір Білорусі.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь після рішення ряду зарубіжних перевізників ігнорувати повітряний простір РБ.
Як пише російський Forbes, в минулий четвер, за даними джерел видання в одному з профільних відомств РФ, російські перевізники здійснили близько десяти рейсів в обхід Білорусі.
Співрозмовники не уточнюють, чи пов'язано це з політичними мотивами або ж причини технічні. Також не ясні і компанії, при цьому співрозмовник в одній з них запевняє, що один з найбільших перевізників дійсно виконав кілька рейсів повз повітряний простір Білорусі.
Ще один перевізник - Utair - раніше змінив маршрут аналогічного рейсу - правда, в компанії це пояснили паливною ефективністю польоту.
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Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.
Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.