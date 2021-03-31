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Російські хакери атакували Держдеп США - Politico

31 березня 2021, 08:40

Хакери отримали доступ до електронної пошти в Бюро у справах Європи та Євразії та Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану.

віруси, хакери
Російські хакери атакували Держдеп США - Politico / Reuters

Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США торік. Про цю хакерську атаку раніше не повідомлялося.

Як пише Politico з посиланням на джерела у Конгресі США, хакери отримали доступ до електронної пошти в Бюро у справах Європи та Євразії і Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану. Ці бюро працюють над питаннями, що стосуються союзників США, в тому числі НАТО.

Незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною кампанії SolarWinds, під час якої російські хакери проникли в мережі федерального та приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.

Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що "з міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких можливих інцидентів у сфері кібербезпеки зараз".

Відзначається, що крадіжка електронних листів Держдепартаменту вказує на те, що підозрювані російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів уряду США, ніж було раніше відомо громадськості.

Хакерська атака на США

  • Інформагентство Reuters 13 грудня 2020 року опублікувало інформацію, згідно з якою хакери з Росії зламали сервери Мінфіну США та Національного управління з комунікацій. Атака була здійснена на клієнтів компанії комп'ютерної безпеки SolarWinds
  • У The Washington Post з посиланням на власні інсайдерські джерела вважають, що кібератаку реалізувало угруповання Cozy Bear, пов'язане з російською розвідкою.
  • Передбачається, що ще навесні 2020 року хакери могли отримати відомості з електронного листування американських відомств.

Санкції США проти Росії через кібератаку - про що йшлося раніше:

  • 13 лютого у Держдепі США заявили, що Джо Байден доручив розвідці підготувати доповідь про всі протиправні дії Росії за останні кілька років. За підсумками буде ухвалено рішення про запровадження нових обмежень.
  • 22 лютого радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон найближчими тижнями визначиться із заходами у відповідь на торішню хакерську атаку Росії на американські федеральні відомства. Він уточнив, що це будуть не тільки санкції.
  • 29 березня президент США Джо Байден вирішив продовжити на рік дію санкцій проти Російської Федерації за кібератаки на Штати.

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