Російський опозиціонер Дмитро Гудков втік до України

Дмитро Гудков поїхав до Києва / Instagram

Колишній депутат Держдуми і опозиціонер Дмитро Гудков, якого 1 червня затримували за підозрою в заподіянні майнової шкоди, а потім раптово відпустили, поїхав з Росії до Києва.

Як повідомив сам Гудков в Telegram, йому стало відомо, що його мають намір заарештувати у "фейковій кримінальній справі".

"Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкова кримінальна справа буде продовжена аж до мого арешту. Якщо залишуся, дана санкція вирішити питання Гудкова "будь-яким способом", – написав він.

Гудков зазначив, що його рідні підтримали його рішення, оскільки також отримали "серйозну інформацію про загрози і ризики".

"Вважаю, що висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушена виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування", – упевнений опозиціонер.

Зазначимо, 1 червня ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова затримали на дачі під Коломною у якого пройшли обшуки.

Адвокат Гудкова повідомив, що йому присвоєно статус підозрюваного і його затримують до суду. Також була затримана і отримала статус підозрюваної тітка політика Ірина Єрмілова.

Раніше Главред повідомляв, що затриманий під час протестів у Білорусі опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки під час засідання суду в Мінську. Він встромив предмет, схожий на ручку, прямо в горло. Зараз лікарі збираються вводити Латипова в штучну кому.