"Рубають сук, на якому сидять": у РФ різко звинуватили ЄС через зустріч Путіна і Байдена

Відносини Росії і США вплинуть на обстановку у Європі, сказав В'ячеслав Володін.
Заяви Європейського парламенту на адресу Росії спрямовані на створення конфронтаційного порядку денного зустрічі Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Європа намагається чинити тиск на ситуацію, однак при цьому забуває, що обстановка в наднаціональному об'єднанні залежить від відносин Москви і Вашингтона. Про це заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін.
"По суті, Європарламент нав'язує Джо Байдену конфронтаційну повістку перед зустріччю з Володимиром Путіним. Хоче таким чином чинити тиск. Створити для зустрічі негативний фон", - написав він у своєму Telegram-каналі, коментуючи заяву глави Європарламенту Давида Сассолі про нові санкції щодо РФ.
За його словами, Європа такими заявами демонструє "безвідповідальну позицію", намагаючись зірвати можливі домовленості Москви і Вашингтона. При цьому країни Євросоюзу "рубають сук, на якому сидять", тому що від перемовин Путіна і Байдена може залежати обстановка у Європі.
Також він додав, що спрямований європейськими країнами Вашингтону проект заяви для саміту ЄС – США не захищає демократію і є прагненням Європи втрутитися в російсько-американські перемовини.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків
"Жалюгідна спроба нагадати про себе, вклинитися в діалог", - підкреслив В'ячеслав Володін.
Нагадаємо, глава Європарламенту Давид Сассолі раніше закликав посилити обмеження проти російських чиновників, але в той же час покращити співпрацю з громадянським суспільством і незалежними засобами масової інформації у Росії.
Зустріч Байдена і Путіна
- Представники Вашингтона і Москви 24 травня провели консультації перед самітом США і Росії. Сторони обговорили низку актуальних питань американо-російських відносин і поговорили про проблеми стратегічної стабільності. За підсумками зустрічі сторони випустили заяви з підтвердженням роботи над організацією заходу за участю двох держав, який включає зустріч Байдена і Путіна.
- 25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві. Як заявили у Москві, лідери США і Росії мають намір обговорити розвиток російсько-американських відносин, важливі питання світової політики і врегулювання регіональних конфліктів.