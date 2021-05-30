"Рубають сук, на якому сидять": у РФ різко звинуватили ЄС через зустріч Путіна і Байдена

Заяви Європарламенту створюють негативний фон для зустрічі Путіна і Байдена - Володін / Reuters

Заяви Європейського парламенту на адресу Росії спрямовані на створення конфронтаційного порядку денного зустрічі Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Європа намагається чинити тиск на ситуацію, однак при цьому забуває, що обстановка в наднаціональному об'єднанні залежить від відносин Москви і Вашингтона. Про це заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін.

"По суті, Європарламент нав'язує Джо Байдену конфронтаційну повістку перед зустріччю з Володимиром Путіним. Хоче таким чином чинити тиск. Створити для зустрічі негативний фон", - написав він у своєму Telegram-каналі, коментуючи заяву глави Європарламенту Давида Сассолі про нові санкції щодо РФ.

За його словами, Європа такими заявами демонструє "безвідповідальну позицію", намагаючись зірвати можливі домовленості Москви і Вашингтона. При цьому країни Євросоюзу "рубають сук, на якому сидять", тому що від перемовин Путіна і Байдена може залежати обстановка у Європі.

Також він додав, що спрямований європейськими країнами Вашингтону проект заяви для саміту ЄС – США не захищає демократію і є прагненням Європи втрутитися в російсько-американські перемовини.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

"Жалюгідна спроба нагадати про себе, вклинитися в діалог", - підкреслив В'ячеслав Володін.

Нагадаємо, глава Європарламенту Давид Сассолі раніше закликав посилити обмеження проти російських чиновників, але в той же час покращити співпрацю з громадянським суспільством і незалежними засобами масової інформації у Росії.

Зустріч Байдена і Путіна