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З музикою і сигаретою: депутат з Естонії лежачи на ліжку взяв участь у засіданні парламенту

17 квітня 2021, 18:43

Тармо Круузімяе збирався поставити питання на тему кліматичної нейтральності у Естонії, проте, судячи з усього, забув про це.

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Тармо Круузімяе не встиг поставити питання у парламенті Естонії / Скріншот

Депутат з Естонії, представник опозиційної партії Вітчизна Тармо Круузімяе взяв участь у засіданні національного парламенту в рамках Zoom-конференції. Він збирався поставити питання парламентарям, проте як тільки вдалося встановити з'єднання, депутат лежав на ліжку у футболці, курив електронну сигарету і слухав музику. Схоже, що в момент питання Круузімяе відволікся.

Як повідомляє Postimees, під час засідання парламенту Естонії обговорювалося питання кліматичної нейтральності, а також шляхи її досягнення в країні до 2035 року. Круузімяе збирався взяти участь в обговоренні і поставити питання за темою. Однак як тільки з ним було встановлено з'єднання і включилася камера, стало зрозуміло, що депутат, який лежав на ліжку, покурюючи електронну сигарету і слухаючи музику, відволікся від робочих питань.

Тармо Круузімяе не реагував на звернення, тому Мартін Хельме, який проводив засідання, оголосив про перехід до розгляду іншого питання.

Коментуючі виданню Kroonika цей інцидент, Круузімяе заявив, що у дистанційної роботи є свої переваги і недоліки, підкресливши свою повагу до парламенту Естонії. За його словами, ситуацію можна охарактеризувати як shit happens ("лайно трапляється", - ред.)

Також депутат додав, що електронну сигарету в парламенті він не палить. І якби він знав про свою чергу задавати питання, заздалегідь одягнувся б і прибрав сигарету.

Курйози з Zoom-конференцією у Естонії

  • Депутат від Естонської консервативної Народної партії Хенн Пиллуаас під час засідання парламенту у вівторок, 13 квітня, вирішив внести оригінальність в робочий процес.
  • Зокрема, парламентарій взяв участь в обговоренні питання дискримінації сімей разом зі своїм котом.
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    Хенн Пиллуаас / Скріншот

Естонія Zoom
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