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З плакатом та повітряними кульками: у Росії для водіїв автобусів урочисто відкрили туалет

26 вересня 2021, 20:20

Дерев'яний санвузол був побудований на кінцевій зупинці одного з автобусних маршрутів, а поруч розвісили кульки і плакат.

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У Росії урочисто відкрили вуличний туалет / скріншот

Влада на місцях у РФ не перестає дивувати. Цього разу в Іркутській області відбулося урочисте відкриття туалету для водіїв автобусів, що прямують за маршрутом № 7. З цієї нагоди дерев'яну кабінку прикрасили повітряними кульками.

Хоча сама дерев'яна кабінка на кінцевій зупинці маршруту стала подарунком для водіїв від перевізника, грошей на рукомийник вже не вистачило. Його водії встановлювали за власні гроші, разом з лавкою передає телеграм канал "Підйом".

Повідомляється, що туалет призначили спеціально для водіїв. Водночас пасажири ним, очевидно, користуватися не зможуть.

Реакція журналіста Варламова

Журналіст Ілля Варламов наголосив, що логічно було встановити нормальний теплий громадський туалет для всіх. І рукомийник мав би бути у приміщенні.

"Уявіть собі ситуацію: в автобусі одночасно скрутило живіт у водія і пасажира. І якщо водій на зупинці хоча б може сховатися в цій будці, то пасажир екстрено біжить ср**и в ліс", – заявив Варламов.

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Журналіст наголосив, що встановити цей туалет мала б місцева влада за власні гроші. Вбиральні мають бути чистими та безплатними. Водночас у Росії, за словами Варламова, це досі екзотика.

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Раніше в Мережу потрапило відео на якому дітвора незворушно бавиться на гойдалках на тлі палахкотливого будинку в Пітері. Місцеві жителі до подібних фаєр-шоу звикли і кажуть, що це сьома НС за останній час.

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новини Росії Іркутська область маршруту
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