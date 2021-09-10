З туалетним папером і варенням: росіянин прокинувся в труні - відео

Чоловік розбив вітрину і проник в магазин / скріншот

Курйозний випадок в Росії. Житель Республіки Кома встиг виспатися в труні. Чоловік на п'яну голову незаконно проник в магазин ритуальних послуг і заснув там, а замість ліжка вибрав труну.

Як повідомляє російське МВС, перед цим він розбив одну з вітрин.

Коли чоловіка помітили співробітники магазину, відразу викликали поліцію. Та його і розбудила. Здивуванню росіянина не було меж, коли прокинувшись в труні під похоронними квітами, він побачив копів, а також 8 рулонів туалетного паперу і банку варення, які лежали поруч.

Правопорушником виявився 19-річний місцевий житель, який аргументував свій вчинок зловживанням алкоголю.

Однак правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною першою статті 167 Кримінального кодексу Росії. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна.

А порушнику пред'явлена підписка про невиїзд.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району. Однак не для посіву або забудови, а для бізнесу. Причому, нестандартного - він влаштував там приватне кладовище.