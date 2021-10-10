Саакашвілі заявив про розрив з дружиною Сандрою і розкрив деталі роману з Ясько

Єлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі / Facebook / SaakashviliMikheil

Затриманий в Грузії колишній президент цієї країни Михайло Саакашвілі розкрив подробиці свого особистого життя.

Як написав він у Facebook, він припинив стосунки зі своєю дружиною Сандрою Рулофс.

Саакашвілі додав, що на сьогодні він перебуває у відносинах з нардепом від Слуги народу Єлизаветою Ясько.

"Я хочу заявити, що всі мої попередні відносини завершені. І вже багато місяців тому я і Ліза Ясько об'єднали наші долі. Ми давно живемо разом, як сім'я з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, І я відчуваю себе благословенним", - написав Саакашвілі.

Як відомо, у Саакашвілі був оформлений шлюб з 52-річною громадянкою Нідерландів Сандрою Рулофс, у них двоє синів - 16-річний Ніколоз і 21-річний Едуард.

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Зазначимо, що різниця у віці між Саакашвілі і Ясько становить 22 роки.

Раніше повідомлялося про те, що пара жила разом з середини літа в селищі Лісники під Києвом. Перше спільні знімки Ясько і Саакашвілі почали з'являтися в Мережі в червні 2020 року.