Саміт щодо повернення Криму в Україну: у Путіна вибухнули погрозами на адресу учасників заходу

Росія погрожує заарештувати рахунки представників країн-учасників Кримської платформи / УНІАН

Так званий "віцепрем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при президентові РФ" Георгій Мурадов назвав Кримську платформу, мовляв, не просто "провокацією", а нібито посяганням на територіальну цілісність Росії. Він закликав розробити обмеження проти учасників заходу, спрямованого на повернення окупованого півострова до складу України. Йдеться про можливий арешт активів і заборону на в'їзд на російську територію.читайте такожКонтрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй території

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати на учасників майбутнього саміту, тому що вони мають намір поставити під питання територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на стародавній землі Тавриди", - сказав він у коментарі РИА Новости.

За його словами, серед так званих "санкційних" заходів можна розглянути можливість арешту активів і впровадження заборони на в'їзд до РФ. При цьому "чиновник" вважає, що Москва повинна донести свою позицію до учасників Кримської платформи, а рішення повинна приймати центральна влада.

"Державам-учасницям саміту треба чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити до когорти недружніх нам держав", - підкреслив Георгій Мурадов.

Кримська платформа

Президент Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи, завдання якого створити умови для деокупації Криму, відбудеться 23 серпня у Києві. Влада очікує на прибуття високопосадовцв з іноземних держав.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія чинить тиск на Кримську платформу і проводила роботу з метою дискредитації заходу.

Представник президента у АР Крим Антон Кориневич казав, що за підсумками саміту має бути підписана політична декларація, в якій пропишуть питання, пов'язані зі звільненням українського півострова з-під окупації.

28 липня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ практично погодив декларацію щодо Криму.

У Міністерстві закордонних справ України підкреслювали, що Київ очікує на прибуття на саміт Кримської платформи представників близько 40 держав. Підтримка української ініціативи щодо півострова зростає.