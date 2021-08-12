УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Саміт щодо повернення Криму в Україну: у Путіна вибухнули погрозами на адресу учасників заходу

12 серпня 2021, 14:00

Росія має намір донести свою позицію щодо окупованого Криму учасникам саміту Кримської платформи.

Україна, Крим, прапор
Росія погрожує заарештувати рахунки представників країн-учасників Кримської платформи / УНІАН

Так званий "віцепрем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при президентові РФ" Георгій Мурадов назвав Кримську платформу, мовляв, не просто "провокацією", а нібито посяганням на територіальну цілісність Росії. Він закликав розробити обмеження проти учасників заходу, спрямованого на повернення окупованого півострова до складу України. Йдеться про можливий арешт активів і заборону на в'їзд на російську територію.читайте такожКонтрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй території

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати на учасників майбутнього саміту, тому що вони мають намір поставити під питання територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на стародавній землі Тавриди", - сказав він у коментарі РИА Новости.

За його словами, серед так званих "санкційних" заходів можна розглянути можливість арешту активів і впровадження заборони на в'їзд до РФ. При цьому "чиновник" вважає, що Москва повинна донести свою позицію до учасників Кримської платформи, а рішення повинна приймати центральна влада.

"Державам-учасницям саміту треба чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити до когорти недружніх нам держав", - підкреслив Георгій Мурадов.

Кримська платформа

Президент Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи, завдання якого створити умови для деокупації Криму, відбудеться 23 серпня у Києві. Влада очікує на прибуття високопосадовцв з іноземних держав.

Реклама

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія чинить тиск на Кримську платформу і проводила роботу з метою дискредитації заходу.

Представник президента у АР Крим Антон Кориневич казав, що за підсумками саміту має бути підписана політична декларація, в якій пропишуть питання, пов'язані зі звільненням українського півострова з-під окупації.

28 липня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ практично погодив декларацію щодо Криму.

У Міністерстві закордонних справ України підкреслювали, що Київ очікує на прибуття на саміт Кримської платформи представників близько 40 держав. Підтримка української ініціативи щодо півострова зростає.

новини Росії новини України новини Криму Кримська платформа
Зараз ви переглядаєте новину «Саміт щодо повернення Криму в Україну: у Путіна вибухнули погрозами на адресу учасників заходу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Світлана Лобода без ліфчика посвітила апетитними грудьми у відпустціСвітлана Лобода без ліфчика посвітила апетитними грудьми у відпустці Дружина Цекало публічно роздягнулася і скупалася на безлюдному пляжі - гарячий кадрДружина Цекало публічно роздягнулася і скупалася на безлюдному пляжі - гарячий кадр У НОК України відповіли на критику легкоатлетки Магучіх після обіймів з росіянкоюУ НОК України відповіли на критику легкоатлетки Магучіх після обіймів з росіянкою Секс в Одесі на 25 поверсі потрапив на очі сусідів: знімали і учасники події, і очевидціСекс в Одесі на 25 поверсі потрапив на очі сусідів: знімали і учасники події, і очевидці Штам Дельта - це фініш: учений спрогнозував розвиток пандемії COVID-19Штам Дельта - це фініш: учений спрогнозував розвиток пандемії COVID-19

Останні новини

06:02

Місячний календар стрижок на тиждень 16-22 серпня: найкращий день для нової зачіски

05:53

Транзит газу через Україну і сценарій щодо СП-2: експерт оголосила про план Б Києва і Вашингтона Відео

05:44

Надя Дорофєєва в топіку і шортиках викликала фурор розтяжкою і апетитними формами

05:28

Лікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

05:02

Вчені передбачили нові катастрофічні для Землі результати танення льодів

Реклама
04:45

"Готуйтеся до гіршого": Комаровський дав сумний прогноз щодо спалаху COVID-19 восени

04:22

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 серпня: кредити, вдалі покупки або несподіваний подарунок Відео

03:50

Стерилізація замість стрижки: у Києві лікарі ветклініки припустилися фатальної помилки

03:14

Міжнародний день шульги: історія свята, привітання і картинки

02:39

Вчені знайшли новий і незвичайний ознака швидкого серцевого нападу

02:11

Аніта Луценко в прозорому боді без трусів викликала фурор у провокаційній позі

01:37

Кому і чому не можна захоплюватися червоним м'ясом: експерт попередила про небезпеку

00:51

Учені з'ясували, чому після коронавірусу погіршується пам'ять

00:19

Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради

00:04

Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності Відео

12 серпня, четвер
23:49

У Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршруток Відео

23:26

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека в П'ятницю 13 Відео

23:02

У Росії вибухнула та згоріла вщент маршрутка, багато постраждалих Відео

22:54

Названо найдорожчу ягоду в Україні: скільки коштує Відео

22:36

В анексованому Криму затопило трасу, яка веде до Керченського мосту

Реклама
22:02

В Україну прийде несподіване різке похолодання Відео

21:45

У Німеччині в квартирі російського шпигуна знайшли шеврон Беркута - ЗМІ

21:28

Прикмети на 13 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

21:09

Обійми з росіянкою: тренер Магучіх хоче покинути кар'єру після хейту Відео

21:02

У Кривому Розі в супермаркеті на людей впала стеля: чоловіка терміново госпіталізували Фото Відео

20:44

У Луцьку 19-річний хлопець у СІЗО вбив чоловіка, який відрубав дружині голову Відео

20:39

"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму Відео

20:32

Під Києвом пограбували маленьку дівчинку, яку кинули одну в машині

19:59

Що не можна робити в Успенський піст 2021: правила харчування Відео

19:52

Ребров різко висловився щодо тренерства у збірній України Відео

19:39

Названо можливу суму збитку у бюджеті-2021 через схеми зі "скрутками" ПДВ

19:36

Боротьба за ліси в Україні та масштабне залісення: Зеленський готує нове засідання РНБО

19:12

У Кабміні розповіли, коли повністю відмовляться від паперової прописки

19:12

На Хмельниччині табір потрапив у гучний скандал через пісні Катюша та День перемоги Відео

18:48

Зброя бронетехніка СБУ вже на місці: Україна оголосила про масштабні бойові навчання на Донбасі

18:43

З'ясувалися подробиці візиту Зеленського до США Відео

18:30

Лукашенко перетворює свою країну на один великий Крим Погляд

18:22

Померла місіс Хадсон з серіалу Шерлок на ВВС

18:14

У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові і небезпечні побічні ефекти Відео

18:09

Ірина Дубцова вразила пишними формами на відвертому фото

Реклама
18:05

"Шабаш Кримська платформа": Лавров спалахнув звинуваченнями на адресу України в расизмі і неонацизмі Відео

17:52

Боліди Формули-3 перевірять якість "Великого будівництва" на новій трасі Н-31 у Дніпропетровській області

17:43

Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в особистому житті, заздрість або успіх Відео

17:35

Миру на танках Росії не буде: Україна поставила Москві жорстку умову щодо фінішу війни на Донбасі Відео

17:18

Ще одна дівчина зізналася, що Талашко змусив її публічно роздягнутися

17:15

Зеленський лідирує, Порошенко наздоганяє: свіжі президентські та партійні рейтинги

17:07

П'ятниця 13: чим так страшна, прикмети і що відбувається в цей день Відео

16:58

Спортсменка Ольга Харлан готуватиметься виграти Танці з зірками 2021

16:55

Україні загрожує демографічна криза через трудову міграцію: число працюючих і пенсіонерів зрівнялося

16:38

Україна в топ десятці країн, де автомобіль - розкіш: українці витрачають на машину 4 річних зарплати

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти