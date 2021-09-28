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Саміт з Меркель в обмін на "поступки" щодо Донбасу: у Путіна вибухнули вимогою до України

28 вересня 2021, 15:07

У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі лідерів країн нормандського формату.

Пісок
Прогресу у перемовинах з організації зустрічі лідерів країн нормандської четвірки наразі немає - Пєсков / Reuters

Росія, Україна, Німеччина і Франція працюють над підготовкою зустрічі лідерів нормандського формату щодо Донбасу, однак суттєвого прогресу у перемовинах наразі немає.

Саміт за участю канцлерки ФРН Ангели Меркель повинен пройти результативно, але наразі немає результатів щодо низки домовленостей, у чому, згідно з версією Москви, нібито винен Київ. Причому, мовляв, через це зустріч з канцлеркою Меркель можна не встигнути провести. Саміт можна прискорити якщо Україна нібито почне виконувати домовленості. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Комерсант, він розповів про те, що в проведенні саміту нормандської четвірки зацікавлені всі сторони. Однак зустріч повинна бути чітко підготовлена, тим більше в ситуації, коли раніше досягнуті домовленості не були реалізовані.читайте такожУ Путіна поставили умову для зустрічі з Зеленським, і висунули звинувачення Україні

"Нам відомо, дійсно, таке побажання з різних сторін, не тільки з боку Києва, висловлювалося, і дійсно це було б добре. Але тут є дуже важливе "але". Як ми і казали, провести саміт заради саміту немає жодного сенсу, він повинен бути підготовлений, тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей", - сказав Пєсков у відповідь на питання, згідно з яким перемовини на вищому політичному рівні слід провести ще до відходу Меркель з поста німецького канцлера.

За його словами, підготовка до саміту в нормандському форматі дійсно йде, у тому числі на рівні МЗС Росії, України, Франції та Німеччини, а також політичних радників.

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"Але наразі похвалитися особливими результатами ми не можемо", - уточнив спікер Кремля.

Також він додав, що країни можуть не встигнути провести зустріч за участю Меркель, каденція канцлера якої близька до завершення. Саміт можна провести якомога раніше, а що для цього треба зробити, мовляв, знають у Києві.читайте також"Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася про ситуацію на Донбасі

"Всім би хотілося провести його (саміт, - ред.) якомога раніше. В цілому зрозуміло, що для цього потрібно зробити. Найкраще це зрозуміло, напевно, нашим візаві у Києві, але, на жаль, вони не хочуть цього робити" – підкреслив Дмитро Пєсков.

Дивіться відео ТСН - Меркель обговорила з Макроном питання ситуації на Донбасі

Перемовини щодо Донбасу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 9 вересня звинуватив Київ у "політичній шизофренії" і фактично заявив, що зустрічі в нормандському форматі не буде допоки, доки Україна не виконає умови Росії щодо Мінських угод щодо Донбасу.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров 12 вересня заявляв, що перемовини щодо зустрічі лідерів нормандської четвірки тривають. Згідно з точкою зору Володимира Зеленського, підсумки саміту повинні призвести до конкретних рішень і результатів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 27 вересня сказав, що у Києві хотіли б, щоб зустріч нормандського формату відбулася ще за каденції канцлерки ФРН Ангели Меркель.

Український дипломат Павло Клімкін заявляв, що Меркель може стати посередником на перемовинах з Путіним щодо Донбасу в рамках нової стратегії діалогу, над якою працює Київ.

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Кремль нормандський формат Ангела Меркель Дмитро Пєсков новини України
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