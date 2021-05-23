Саміт США-РФ: у Путіна похвалилися стратегічним озброєнням і заговорили про стримування

Стратегічні сили є стримуючим елементом, підкреслив Дмитро Пєсков.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.
За словами Пєскова, зустріч президентів США і РФ важлива для виведення відносин країн з сумного становища, повідомляє ТАСС.
Питання стратегічної стабільності є невід'ємною частиною переговорів між Росією і США і будуть обговорюватися на всіх рівнях, зазначив Пєсков.
"Що стосується стратстабільності, то це невід'ємна частина російсько-американських переговорів, і питання стратстабільності в будь-якому випадку повинні і будуть обговорюватися на самих різних рівнях", - сказав він.
При цьому представник Кремля підкреслив, що Росія володіє найсучаснішими в світі стратегічними силами, і саме ці озброєння дозволяють гарантувати стабільність.
"Наші найсучасніші в світі стратегічні сили - вони є, звичайно, запорукою стабільності. Бо є стримуючим елементом", - сказав Пєсков.
У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія підтверджує, що позитивно ставиться до ідеї проведення саміту з США.
При цьому міністр закордонних справ РФ не став коментувати інформацію про те, що саміт може пройти в Швейцарії.
"Ми всі вже сказали. Пропозиція нам зроблена. Вивчаємо його. В цілому ставимося позитивно", - сказав він.
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Зустріч Байдена і Путіна - про що повідомлялося раніше:
- Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.
- Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.
- Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.
- За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
- 5 травня прес-секретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
- В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.
- Як пише видання Politico, що зустріч Байдена і Путіна може статися в одній з семи країн. Це Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія, Словенія або навіть Азербайджан.