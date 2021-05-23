УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Саміт США-РФ: у Путіна похвалилися стратегічним озброєнням і заговорили про стримування

23 травня 2021, 15:00

Стратегічні сили є стримуючим елементом, підкреслив Дмитро Пєсков.

Путін байден
Джо Байден і Володимир Путін / REUTERS

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

За словами Пєскова, зустріч президентів США і РФ важлива для виведення відносин країн з сумного становища, повідомляє ТАСС.

Питання стратегічної стабільності є невід'ємною частиною переговорів між Росією і США і будуть обговорюватися на всіх рівнях, зазначив Пєсков.

"Що стосується стратстабільності, то це невід'ємна частина російсько-американських переговорів, і питання стратстабільності в будь-якому випадку повинні і будуть обговорюватися на самих різних рівнях", - сказав він.

При цьому представник Кремля підкреслив, що Росія володіє найсучаснішими в світі стратегічними силами, і саме ці озброєння дозволяють гарантувати стабільність.

"Наші найсучасніші в світі стратегічні сили - вони є, звичайно, запорукою стабільності. Бо є стримуючим елементом", - сказав Пєсков.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія підтверджує, що позитивно ставиться до ідеї проведення саміту з США.

При цьому міністр закордонних справ РФ не став коментувати інформацію про те, що саміт може пройти в Швейцарії.

"Ми всі вже сказали. Пропозиція нам зроблена. Вивчаємо його. В цілому ставимося позитивно", - сказав він.

читайте такожПереговори Байдена з Путіним: у США пояснили втрату інтересу до України

Зустріч Байдена і Путіна - про що повідомлялося раніше:

  • Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.
  • Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.
  • Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.
  • За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
  • 5 травня прес-секретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
  • В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.
  • Як пише видання Politico, що зустріч Байдена і Путіна може статися в одній з семи країн. Це Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія, Словенія або навіть Азербайджан.
новини Росії новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Саміт США-РФ: у Путіна похвалилися стратегічним озброєнням і заговорили про стримування». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо сири, які небезпечні і корисні для здоров'яНазвано сири, які небезпечні і корисні для здоров'я Допомогли італійцям виграти Євробачення-2021: кому свої голоси подарувала УкраїнаДопомогли італійцям виграти Євробачення-2021: кому свої голоси подарувала Україна Російська телеведуча без ліфчика показала сексуальні формиРосійська телеведуча без ліфчика показала сексуальні форми Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчиниСанта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини Догралися: хто винен у затриманні ПротасевичаДогралися: хто винен у затриманні Протасевича

Останні новини

09:57
Звідки взявся коронавірус: американська розвідка опублікувала нові дані
09:50
Рожевий шум: що це і чому він вважається найкращим засобом для засипання Відео
09:18
Батько білоруського опозиціонера Протасевича прокоментував арешт сина в Мінську Відео
09:03
Перехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю Відео
08:40
Гороскоп на 24 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: гідна винагорода та заборонені пригоди Відео
Реклама
08:14
В Україні різко впала кількість жертв і нових заражених COVID-19 Відео
08:09
Авіакомпанія Ryanair у заяві про події в Мінську "проґавила" винищувач та арешти Відео
08:05
Лукашенко здійснив акт піратства, тепер слово за Європою Погляд
07:57
ДТП з вибухом і пожежею: у Києві вантажівка наїхала на легкове авто, є жертви Фото
07:45
Названо правильні вправи, що зменшують будь-яке запалення в організмі Відео
07:17
Держдеп США звернувся до Мінська з вимогою після затримання Протасевича Відео
07:10
Догралися: хто винен у затриманні Протасевича Погляд
06:43
Синоптик розповіла, коли в Україні припиняться дощі та прийде літня спека Відео
06:36
Трохи дикі та дуже відверті купальники входять в моду на літо 2021 Фото Відео
06:02
Рак грудей: поради лікарів, як знизити свої ризики Відео
05:28
Шикарно для врожаю: експерт розкрила, якої погоди чекати в Україні Відео
05:24
У Слузі народу пояснили, в чому проблема нової ідеї Зеленського щодо Донбасу Відео
05:15
Дипломат попередив про небезпеку втрати Україною Донбасу Відео
05:05
Журналіст пояснив, чому Кремль побоюється зустрічі Путіна і Байдена Відео
04:53
У моду з 50-х повернулися карколомні й романтичні спідниці міні та максі Фото Відео
Реклама
04:42
У Слузі народі зробили заяву про ініціативу Зеленського відносно референдуму щодо Донбасу Відео
04:22
Фатальний рейс ексголовреда Nexta: експерт пояснив деталь з Ryanair Відео
03:54
Названо найкращий спосіб спалити жир на животі
03:02
На Україну налетять потужні зливи і грози Відео
02:16
Смачна спаржа — прості рецепти Відео
01:36
Гороскоп на завтра 25 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: успіх у трьох сферах та визнання Відео
00:51
Борт втікав від погоні: експерт оцінив дивні маневри рейсу Ryanair з Протасевичем Відео
00:19
Імперія воскресла: чому Росія викреслює дисидентів зі своєї історії Погляд
23 травня, неділя
23:53
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня спека Відео
23:24
"Ви вбили власного пасажира": Ryanair в соцмережах засипали гнівними коментарями Відео
22:54
Збірна України на останній секунді вирвала нічию у Бахрейну Фото Відео
22:39
У Зеленського анонсували нові санкції проти РФ і назвали причину Відео
21:59
У ЄС заговорили про нові і жорсткіші санкції проти Росії Відео
21:44
Екстрена посадка рейсу з Протасевичем: стало відомо про погрози екіпажу Відео
21:24
"Помилково і безграмотно": у Криму вибухнули різкою ініціативою на адресу України щодо кордонів Відео
21:23
Інфекціоніст назвав причину провальної вакцинації від коронавірусу в Україні Відео
21:14
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
21:00
Речі, які жінці не можна вдягати на весілля Відео
20:53
Які речі не можна викидати з дому, щоб не викинути щастя Відео
20:45
Арестович оцінив ймовірність угоди Байдена і Путіна щодо України Відео
Реклама
20:42
Україну атакує потужний циклон: де чекати проливних злив з грозами Відео
20:13
Медведчук як співавтор режиму Порошенка Погляд
20:05
У Ryanair розкрили деталі екстреної посадки в Мінську рейсу із засновником Nexta Відео
19:55
Лікарі назвали найнебезпечніший алкоголь для організму Відео
19:35
У Росії зробили прогноз щодо зустрічі Зеленського з Путіним і питання Криму Відео
19:19
Київ зажадав звільнити Протасевича і висунув звинувачення Мінську Відео
19:11
Переможці Євробачення-2021 потрапили в гучний скандал: з'явилися нові подробиці Відео
18:56
У Нафтогазі заявили про плани щодо зупинки Північного потоку-2 і звернулися до США Відео
18:46
Тихановська заявила про загрозу смертної кари затриманого журналіста Протасевича Відео
18:44
Затримання засновника Nexta Протасевича: ЄС поставив жорстку умову Білорусі Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти