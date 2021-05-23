Саміт США-РФ: у Путіна похвалилися стратегічним озброєнням і заговорили про стримування

Джо Байден і Володимир Путін / REUTERS

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

За словами Пєскова, зустріч президентів США і РФ важлива для виведення відносин країн з сумного становища, повідомляє ТАСС.

Питання стратегічної стабільності є невід'ємною частиною переговорів між Росією і США і будуть обговорюватися на всіх рівнях, зазначив Пєсков.

"Що стосується стратстабільності, то це невід'ємна частина російсько-американських переговорів, і питання стратстабільності в будь-якому випадку повинні і будуть обговорюватися на самих різних рівнях", - сказав він.

При цьому представник Кремля підкреслив, що Росія володіє найсучаснішими в світі стратегічними силами, і саме ці озброєння дозволяють гарантувати стабільність.

"Наші найсучасніші в світі стратегічні сили - вони є, звичайно, запорукою стабільності. Бо є стримуючим елементом", - сказав Пєсков.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія підтверджує, що позитивно ставиться до ідеї проведення саміту з США.

При цьому міністр закордонних справ РФ не став коментувати інформацію про те, що саміт може пройти в Швейцарії.

"Ми всі вже сказали. Пропозиція нам зроблена. Вивчаємо його. В цілому ставимося позитивно", - сказав він.

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