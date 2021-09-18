Найвищі люди на Землі стають коротшими: названа причина

Голландці вважаються найвищими в світі / EPA / UPG

Жителі Нідерландів довгий час вважалися найвищими за зростом у світі. Однак тепер голландські дослідники стверджують, що нація стає нижчою.

Відомо, що за останні 100 років зріст голландців збільшився, але експерти з'ясували, що чоловіки країни 2001 року народження були вже на 1 см нижчими від своїх співвітчизників, які народилися в 1980 році. А серед жінок ця різниця стала ще вираженішою і досягла 1,4 см.

Про це пише CNN.

Таким чином, передбачається, що покоління 1980 року може бути найвищим за всю історію країни.

Зокрема, чоловіки 1980 року народження мали середній зріст 183,9 см. Вони були вищими на 8,3 см, ніж народжені у 1930 р.

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Жінки того ж року народження мали зріст 170,7 см, в той час, як їх попередниці 1930 року народження володіли середнім зростом в 165,4 см.

Служба статистики Нідерландів, муніципальна служба охорони здоров'я GGD і Національний інститут громадського здоров'я rivm проаналізували 719 тисяч осіб віком від 19 до 60 років. Вчені дійшли висновків, що однією з причин зменшення зросту може бути рівень міграції з країн з більш низьким по зростанню населенням.

Однак з'ясовано, що збільшення зросту також сповільнилося навіть для корінних голландці.

Якщо, голландські чоловіки без сімейної історії міграції залишилися за зростом колишніми, то голландські жінки стали нижчими.

Також відомо, що голландці з півдня - найнижчі,а ось жителі північних регіонів на 3-3, 5 см вищі від своїх співвітчизників.

Також дослідники припускають, що зменшення зросту може бути наслідком рослинної дієти і стабілізації "факторів навколишнього середовища, які стимулюють зріст".

Нагадаємо, на фермі в нідерландській провінції Гелдерланд стався незвичайний інцидент, в який ніхто напевно б не повірив, якби його не зняли на відео. Хижий яструб напав на курку, але допомога прийшла, звідки не чекали.