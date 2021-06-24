"Санкції - це безсилля": Лукашенко назвав ЄС "мерзотниками" і зробив заяву про воєнний стан

Лукашенко заявив про готовність впровадити воєнний стан у Білорусі / Reuters

Глава Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив впровадити воєнний стан у республіці через секторальні санкції з боку Євросоюзу. Він сказав, що підприємства країни не зіткнуться з проблемами через нові обмеження. При цьому політик назвав ЄС "мерзотниками", а європейські санкції – "безсиллям".

Як повідомляє Onliner, під час своєї робочої поїздки до Гродненської області він сказав, що санкції проти Білорусі не повинні позначитися на діяльності підприємств. При цьому офіційний Мінськ готовий впровадити воєнний стан і показати, що санкції Євросоюзу, мовляв, є проявом "безсилля" Європи.

"Нехай Караєв (колишній міністр внутрішніх справ, наразі інспектор у Гродненській області) одягає генеральську форму, вам (голові Гродненського обласного виконкому Володимиру Караніку) теж звання присвоєно генерал-майора - і вперед. Воєнний стан, якщо потрібно. Але жодного не повинно бути просідання. Ми цим мерзотникам по той бік кордону повинні показати, що їхні санкції - це їх безсилля. І ми це зробимо", - сказав Лукашенко.читайте такожБайден заявив про погрози режиму Лукашенка Вашингтону і вдарив санкціями по Білорусі

Також він додав, що у Мінську заздалегідь готувалися до обмежень з боку Європи.

"Яким буде ВРП (валовий регіональний продукт) після цих оскаженілих санкцій на кінець року? Адже ми готувалися до цього, знали, що загрожує", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, журналіст Рікард Йозвяк 24 червня заявив, що Євросоюз затвердив секторальні санкції проти Білорусі, які будуть спрямовані проти таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн і технології.

Ситуація у Білорусі

Білоруська влада 23 травня вчинила примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair, який слідував рейсом Афіни-Вільнюс. У Мінську заявили про наявність бомби на борту, після чого пілот був змушений здійснити посадку в аеропорту столиці Білорусі. Під час огляду салону авіалайнера вибухових пристроїв виявлено не було.

Рейсом летів білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його разом з дівчиною Софією Сапегою білоруські силовики затримали у Мінську.

4 червня Євросоюз у зв'язку з цим інцидентом прийняв рішення повністю заблокувати повітряний простір своїх країн для білоруських авіакомпаній. При цьому авіалайнерам Білорусі також не можна приземлятися в європейських аеропортах.