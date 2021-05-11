СБУ оприлюднила розмову Медведчука з чиновником Росії

В СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі.
Служба безпеки України оприлюднила запис розмови нібито Віктора Медведчука з високопоставленим чиновником уряду Росії.
Про це йдеться на сайті СБУ, розмова стосувалася бізнесу Медведчука в окупованому Криму.
"У 2015 році, коли Росія почала "націоналізацію" українського майна в окупованому Криму, Медведчук і його соратник Тарас Козак нібито змовилися з російським чиновником для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Опублікований запис розмови стосується перереєстрації київського підприємства Нові проекти, яке, як каже слідство, пов'язане з Медведчуком і Козаком, в Росії і отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.
В СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі, а також його почерк у правках до листа президенту Росії Володимиру Путіну від імені підприємства.
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Справа Медведчука - про що раніше повідомляв Главред:
- Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Спочатку правоохоронці відмовлялися розповідати, в рамках якої саме справи проводяться слідчі дії.
- Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його соратнику Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.
- Як заявила генпрокурор Ірина Венедиктова, бізнес Медведчука в окупованому Криму завдав значної шкоди Україні.