СБУ оприлюднила розмову Медведчука з чиновником Росії

СБУ опублікувала записи Медведчука / УНІАН

Служба безпеки України оприлюднила запис розмови нібито Віктора Медведчука з високопоставленим чиновником уряду Росії.

Про це йдеться на сайті СБУ, розмова стосувалася бізнесу Медведчука в окупованому Криму.

"У 2015 році, коли Росія почала "націоналізацію" українського майна в окупованому Криму, Медведчук і його соратник Тарас Козак нібито змовилися з російським чиновником для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Опублікований запис розмови стосується перереєстрації київського підприємства Нові проекти, яке, як каже слідство, пов'язане з Медведчуком і Козаком, в Росії і отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

В СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі, а також його почерк у правках до листа президенту Росії Володимиру Путіну від імені підприємства.

читайте такожМедведчук передавав Росії секретні дані про ЗСУ: в СБУ розкрили деталі

Справа Медведчука - про що раніше повідомляв Главред: