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Угода по СП-2: США готують нові санкції, ідеї Києва увійшли в текст угоди - Держдеп

22 липня 2021, 08:03

У Вашингтоні спростували твердження про те, що Білий дім нібито чинив тиск на Україну.

Північний потік-2
У США оцінили будівництво Північного потоку-2 / Getty Images

Президент США Джо Байден заявив про те, що газопровід Північний потік-2 був завершений на 99%, тому зупинити його будівництво не представлялося можливим.

У той же час Байден заявив в контексті угоди по Північному потоку-2, що Німеччина взяла на себе зобов'язання відповісти РФ при необхідності, повідомляє CNN.

Відзначимо, що в Державному департаменті США повідомили про активні консультації з Києвом при підготовці угоди з Берліном по трубопроводу Північний потік-2.

Стверджується, що запропоновані українською стороною ідеї увійшли в текст опублікованої пізніше спільної заяви США і ФРН.

При цьому спростовуються твердження про те, що Білий дом нібито чинив тиск на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН по Північному потоку-2.

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"Україна-партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів. Ми ділилися деталями та ідеями, в тому числі текстом самої заяви. Ми активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок і її ідеї в цю заяву", - підкресливши У Держдепі.

Водночас у Держдепі заявили про нові санкції через Північний потік-2. У відомстві сказали, що в серпні в доповіді Конгресу запропонує санкційну активність щодо юридичних осіб в контексті протидії газопроводу.

"Ми все ще прихильні закону, ми повинні в середині серпня відзвітувати Конгресу. Розглянемо питання про санкційну активність щодо юридичних осіб", - додали в Держдепі.

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Раніше стало відомо про те, що Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років.

У разі агресії Москви проти Києва, Німеччина зобов'язується ввести санкції проти Росії на національному рівні і лобіювати таке рішення в ЄС. Обмеження будуть спрямовані на припинення експорту російських енергоносіїв до Європи. Про це заявила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

новини США Джо Байден Північний потік-2 Держдепартамент США новини України
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