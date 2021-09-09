Угода Трампа стала катастрофою: ексгенсек НАТО пояснив, чому таліби перемогли в Афганістані

Андерс Фог Расмуссен прокоментував угоду Трампа і талібів / Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав катастрофою угоду експрезидента США Дональда Трампа з талібами про виведення американських військ з Афганістану.

За його словами, не можна було говорити бойовикам радикального руху Талібан про дату виходу військ США з країни, тому що завдяки цьому таліби змогли перемогти, передає Sky News.

"Угода була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.

"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - додав він.

читайте також"Найбільша тактична помилка в історії": Трамп вимагає у Байдена вибачень за АфганістанРасмуссен вважає, що домовленості повинні були бути засновані не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були виконати таліби. Зокрема, Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться лише після того, як Талібан вступить з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду.

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"З цього слід витягти один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.

Довідка. Андерс Фог Расмуссен очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.

Угода Трампа з талібами

Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з Талібаном. Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій.

З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.

Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

Виведення військ США з Афганістану

Опівночі 31 серпня 2021 року завершилося 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, який перебував під контролем армії США.

Бойовики Талібану відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо і салютами з автоматичної зброї.

Раніше Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагалися втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула.

Українські спецназівці евакуювали з Афганістану не лише громадян України, а й інших країн.

26 серпня у Кабулі пролунали вибухи. Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він віддав наказ готувати удари по лідерах та позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.