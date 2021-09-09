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Угода Трампа стала катастрофою: ексгенсек НАТО пояснив, чому таліби перемогли в Афганістані

9 вересня 2021, 07:31

Коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями, сказав Андерс Фог Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО
Андерс Фог Расмуссен прокоментував угоду Трампа і талібів / Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав катастрофою угоду експрезидента США Дональда Трампа з талібами про виведення американських військ з Афганістану.

За його словами, не можна було говорити бойовикам радикального руху Талібан про дату виходу військ США з країни, тому що завдяки цьому таліби змогли перемогти, передає Sky News.

"Угода була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.

"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - додав він.

читайте також"Найбільша тактична помилка в історії": Трамп вимагає у Байдена вибачень за АфганістанРасмуссен вважає, що домовленості повинні були бути засновані не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були виконати таліби. Зокрема, Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться лише після того, як Талібан вступить з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду.

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"З цього слід витягти один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.

Довідка. Андерс Фог Расмуссен очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.

Угода Трампа з талібами

Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з Талібаном. Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій.

З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.

Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

Виведення військ США з Афганістану

Опівночі 31 серпня 2021 року завершилося 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, який перебував під контролем армії США.

Бойовики Талібану відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо і салютами з автоматичної зброї.

Раніше Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагалися втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула.

Українські спецназівці евакуювали з Афганістану не лише громадян України, а й інших країн.

26 серпня у Кабулі пролунали вибухи. Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він віддав наказ готувати удари по лідерах та позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.

Талібан

У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.

Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.

15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.

На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.

Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.

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НАТО Талібан Афганістан Дональд Трамп Андерс Фог Расмуссен новини Афганістану
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