Секретів немає: "кіберпартизани" злили паспортні дані силовиків і оточення Лукашенка

Опубліковані особисто дані поплічників Олександра Лукашенка / Reuters

Анонімна група білоруських "Кіберпартизан" (частина руху "Супраціу" – "опір") стверджує, що зламала паспортну систему Білорусі. У розпорядженні хакерів опинилися дані мільйонів білорусів, включаючи "приховані записи" про керівництво силових структур, людей з близького оточення Олександра Лукашенка, співробітників КДБ і шпигунів в Євросоюзі.

Хакери виклали в телеграмі частину інформації: паспортні дані голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, голови Ради республіки Наталії Качанової, голови КДБ Івана Тертеля і колишнього президента Киргизстану Курманбека Бакієва. Останній переїхав до Мінська після революції у себе в країні в 2010 році, пише Сurrenttime.

КДБ Білорусі і НПООО "Тодес" не відповіли на питання про злом. Влада Білорусі офіційно не коментує кібератаку. Використання шкідливих програм в Кримінальному кодексі Білорусі карається строком до 10 років, а несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації – до двох років.

У "Кіберпартизанах" уточнили, що в роботі їм допомагали колишні білоруські силовики.

"Кіберпартизани" готуються до "моменту X", коли в Білорусі "запуститься безліч акцій, спрямованих на усунення фашистського режиму". Точна дата цієї події не визначена, кажуть опозиціонери.

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Крім бази паспортів, в руках хакерів опинилися дані ДАІ Білорусі. Все це - грунт для "моменту X", додали "кіберпартизани".

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Раніше економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов в ході чату в Главреді заявив про те, що Білорусь вже давно йде шляхом Північної Кореї.

За його словами, після останніх подій у Білорусі, ймовірно, посилиться еміграція білорусів в Україну, Польщу, інші європейські країни.