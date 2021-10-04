Північний потік-2 почали заповнювати газом

Північний потік-2 готують до запуску / Reuters

4 жовтня Газпром почав заповнення першої нитки Північного потоку-2.

Як повідомляє пресслужба компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2, це відбуватиметься поступово.

"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - йдеться в заяві компанії.

Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.

У свою чергу, Датське енергетичне агентство (ДЕА) повідомило, що перша нитка СП-2 отримала всі дозволи і може почати функціонувати, пише агентство Bloomberg.

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"Рішення означає, що тепер газ може бути поставлений по одній нитці (нитка В) негайно, для нитки а потрібно "виконати ще кілька вимог, щоб вона запрацювала", - зазначає агентство.

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Будівництво та запуск Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.