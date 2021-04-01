Північний потік-2 майже добудований: у Nord Stream 2 AG розповіли, скільки залишилося

Північний потік-2 / Reuters

Будівництво газопроводу Північний потік-2 вже закінчено на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 кілометри з 2460 кілометрів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представників компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

За їх словами, будівельникам залишилося укласти 121 кілометр (5%) від загальної протяжності труби. Голова ради директорів корпорації Газпром Віктор Зубков заявив, що будівництво газопроводу все-таки завершиться в нинішньому році.

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