Північний потік-2 майже добудований: у Nord Stream 2 AG розповіли, скільки залишилося

Голова ради директорів корпорації Газпром Віктор Зубков заявив, що будівництво цього газопроводу все-таки завершиться в нинішньому році.
Будівництво газопроводу Північний потік-2 вже закінчено на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 кілометри з 2460 кілометрів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представників компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG.
За їх словами, будівельникам залишилося укласти 121 кілометр (5%) від загальної протяжності труби. Голова ради директорів корпорації Газпром Віктор Зубков заявив, що будівництво газопроводу все-таки завершиться в нинішньому році.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 було зупинено в грудні 2019 року після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.
- Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.
- У підсумку укладання газопроводу ведуть російські кораблі.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, в ще один санкційний список внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно-трубоукладач Фортуна.
Автор: Дмитро Відоменко