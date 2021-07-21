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Північний потік-2 запрацює, а Україна нічого не отримає: у США назвали найгірший сценарій для Києва

21 липня 2021, 16:53

Вашингтон інформує Київ про домовленості США і Німеччини щодо газопроводу СП-2, стверджує Дерек Шолль.

Північний потік-2
Газопровід Північний потік-2 добудовано вже на 98% - Держдеп / Reuters

Офіційному Києву відомі деталі перемовин Вашингтона і Берліна щодо Північного потоку-2. Найгіршим сценарієм для України може стати запуск російського газопроводу і відсутність компенсації українській державі. Однак наразі сторони прикладають зусилля для того, щоб такий варіант подій не було реалізовано. Про це заявив радник Держдепу Дерек Шолль.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що у Києві знають, про що говорять Штати і ФРН щодо СП-2. Йде робота над тим, щоб українська держава була максимально поінформована щодо цього питання.читайте такожУгода США з Німеччиною і СП-2: Захід вдарить по Газпрому, якщо Росія нападе на Україну - Bloomberg

"Я робив дуже багато дзвінків (в Україну) з Вашингтона, а наразі я тут, щоб поспілкуватися особисто, і ми робимо все можливе, щоб наші українські друзі були про все проінформовані", - сказав Шолль.

За його словами, існує і найбільш несприятливий сценарій для України, за якого СП-2 буде введено до експлуатації, а Київ не отримає жодної компенсації. Однак наразі йде робота над тим, щоб цього не допустити.

"...коли труба (Північний потік-2, - ред.) буде закінчена і запрацює, а Україна не отримає нічого. І ми з нашими німецькими друзями, як і в тісній співпраці з колегами тут у Києві, працюємо над практичними, далекоглядними кроками з підтримки енергетичного майбутнього України", - уточнив чиновник.

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Також він додав, що СП-2 вже практично добудовано – ще до вступу Байдена на посаду президента проект було завершено на 90%, тепер же його добудовано на 98%. Втім, механізм тиску на Росію все одно є, і інструмент буде застосовано у разі використання Москвою трубопроводу в якості політичної зброї.читайте такожРізка умова України щодо ПДЧ і СП-2: дипломат пояснив, чому у Байдена тягнуть з візитом Зеленського

"Але на жаль, з нашої точки зору, труба на сьогодні закінчена на 98%. Вона була закінчена на 90%, коли президент Байден зайняв свою посаду в січні", - додав Шолль, підкресливши, що США і Німеччина близькі до завершення угоди щодо Північного потоку-2.

Нагадаємо, раніше Дерек Шолль спростував інформацію Politico про те, що США закликали Україну не критикувати американо-німецьку угоду щодо СП-2.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський у червні під час перемовин з делегацією з США закликав Захід зупинити реалізацію СП-2, тому що запуск трубопроводу несе загрозу українській державі.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет стверджував, що Європа відключить Північний потік-2 у тому випадку, якщо Москва використовуватиме газопровід як зброю проти України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром вже шантажує Європу. Росія наполягає на схваленні Північного потоку-2, погрожуючи європейцям проблемами з прокачуванням газу через українську ГТС.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо канцлером Німеччини стане представник Партії зелених.

новини США Північний потік-2 Держдепартамент США новини України
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