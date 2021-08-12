"Шабаш Кримська платформа": Лавров спалахнув звинуваченнями на адресу України в расизмі і неонацизмі

Лавров звинуватив Захід у нібито заохоченні "нацизму" і "расизму" офіційного Києва / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вибухнув критикою саміту Кримської платформи. Згідно з позицією глави дипломатичного відомства, дійство, мовляв, є "шабашем", на якому Захід нібито працюватиме над розвитком "неонацистських і расистських" настроїв Києва.

"За тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа" , на якій Захід продовжуватиме пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - цитує його інформагентство ТАСС.

читайте такожКонтрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй територіїКрім того, дипломат звинуватив Захід у нібито схваленні "перевороту у Києві", після чого Росії вказали на анексію українського півострова Крим. За його словами, з того часу російська мова, мовляв, утискається в Україні, а результати "референдуму" не визнаються західним світом.

"З того часу ви бачите, що відбувається з російською мовою в Україні, як намагаються всіляко образити вільне волевиявлення народу Криму", - підкреслив Сергій Лавров.

Саміт Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Завданням заходу є опрацювання питань з метою реалізації подальших планів з деокупації Криму. Влада очікує на приїзд високопосадовців з країн Заходу.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба казав, що Росія чинить серйозний тиск на Кримську платформу. Москва проводила низку заходів, спрямованих на дискредитацію ініціативи України.

Представник президента у автономній республіці Крим Антон Кориневич розповів, що за підсумками саміту Кримської платформи учасники заходу підпишуть політичну декларацію. Документ міститиме механізми щодо створення умови для звільнення півострова.

28 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що декларація щодо Криму вже практично узгоджена.

При цьому в МЗС підкреслювали, що на саміті Кримської платформи очікується участь до 40 світових держав. Підтримка Заходу з боку інших країн зростає.