Шантаж Газпрому і дефіцит газу в ЄС: ціна на паливо у Європі стрімко б'є нові рекорди

Ціни на газ у Європі знову зросли / Reuters

Ціни на газ у Європі демонструють подальшу тенденцію до зростання. Вартість тисячі кубометрів палива побила черговий історичний рекорд - біржова ціна газу склала вже близько 880 доларів.

За даними сесії лондонської біржі ICE, в середу, 15 вересня, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах склала вже близько 880 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу.

Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, ціни на газ у Європі перевищили позначку в 800 доларів за одну тисячу кубометрів. З'явилися також прогнози, згідно з якими в найближчому майбутньому ціна може перевищити показник в 1 000 доларів за тисячу кубометрів.

Дефіцит газу у Європі

Останні тижні на ринку ЄС стрімко зросли і продовжують зростати ціни на природний газ. Вартість тисячі кубометрів досягла рекордних показників з 2008 року. Ситуацію пов'язують із спустошенням газових сховищ Європи і небажанням Газпрому забезпечувати додаткове прокачування газу шляхом ГТС України.

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Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що Газпром у 2021 році забронював на 20 млрд. куб. м. газу менше, ніж у минулому сезоні, і фактично поставив ультиматум Європі: або дешевший газ і Північний потік-2, або проблеми з постачанням палива через Україну.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

У компанії-операторі ГТС України також звинувачують Газпром у дефіциті газу на ринку Європи. Згідно з версією компанії, Росія на цьому тлі намагається виторгувати для себе зручні умови щодо запуску Північного потоку-2.

Експерт агентства Fitch Дмитро Маринченко пов'язує ситуацію з дефіцитом газу у Європі з спустошенням сховищ після холодної зими і спекотного літа. Однак, за його словами, є підстави для стверджень, згідно з якими Газпром у цій ситуації не прагне до додаткового прокачування газу через Україну або збільшити зростання продажів палива на спотовому ринку. Це обумовлено підготовкою росіян до введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Газопровід СП-2, згідно із заявою голови правління Газпрому Олексія Міллера, було добудовано 10 вересня. Роботи завершилися о 8:45 за київським часом.