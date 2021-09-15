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Шантаж Газпрому і зліт ціни на газ у Європі: у Путіна вибухнули умовою щодо припинення кризи

15 вересня 2021, 15:28

Ціна на газ у Європі наближається до 1 000 доларів за тисячу кубометрів, що є вже черговим історичним рекордом.

Пісок
Якнайшвидший запуск Північного потоку-2 стабілізує ціни на газ у Європі - Пєсков / УНІАН

У Європі триває стрімке зростання цін на газ. Вартість тисячі кубометрів вже 964 долари за одну тисячу кубометрів. У ситуації, коли Газпром відмовляється від додаткового прокачування газу через ГТС України і не прагне до збільшення продажів на спотовому ринку, в Кремлі заявляють, що якнайшвидший запуск газопроводу Північний потік-2 збалансує ціни.

Згідно з даними європейської біржі Ice Futures, ціни газових ф'ючерсів TTF на жовтень вже становлять 964 долари за одну тис.куб. м. На вартість палива серйозно впливають низький рівень газу в європейських сховищах і зниження рівня його постачань.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Ціни змінюються стрімко: вранці в середу, 15 вересня, ціна за тисячу кубометрів газу становила 840-880 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вартість палива зросла буквально за декілька годин.

Як повідомляє Інтерфакс, в Кремлі заявили, що якнайшвидше введення до експлуатації Північного потоку-2 врегулює ситуацію на газовому ринку Європи і позитивно позначиться на балансі цін.

"Безумовно, швидке введення "Північного потоку 2" суттєво збалансує цінові параметри на природний газ у Європі, у тому числі і на спотовому ринку", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Зліт цін на газ у Європі і запуск Північного потоку-2

На газовому ринку Євросоюзу в останні тижні різко підскочили і продовжують зростати ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів б'є рекорди і є найвищою за останні 13 років. Ситуація пояснюється спустошенням газових сховищ Європи і відмовою Газпрому від додаткового прокачування газу шляхом газотранспортної системи України.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко казав, що Газпром прямо шантажує Європу. Росіяни для транзиту через українську ГТС цього року забронювали на 20 мільярдів кубометрів газу менше, ніж за минулий рік. Відтепер, коли ситуація з газом в ЄС залишає бажати кращого, Росія поставила Європу перед вибором: або якнайшвидший запуск Північного потоку-2 і дешевший газ, або проблеми з паливом і прокачуванням газу через ГТС України.читайте такожКонтракт з Газпромом в обмін на транзит газу в ЄС: у Нафтогазі оголосили ФРН і РФ про умови України

У компанії-операторі української газотранспортної системи також вважають, що проблеми Європи з газом обумовлені діями Газпрому, який торгується за більш вигідні умов перед запуском СП-2.

Експерт Fitch Дмитро Маринченко вважає, що ціни на газ у Європі злетіли через дефіцит палива в європейських сховищах після холодної зими і спекотного літа. Однак і Газпром не прагне до додаткового прокачування газу в кризових для ЄС умовах, готуючись до введення у експлуатацію Північного потоку-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер раніше заявив, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. За його словами, спорудження трубопроводу завершилося 10 вересня о 8:45 за київським часом.

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Кремль Дмитро Пєсков Північний потік-2 Ціна на газ у Європі
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