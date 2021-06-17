Щокатий Кім Чен Ин об'вив про те, що на Північну Корею насувається голод

Диктатор КНДР хоч і виглядав помітно схудлим, на тлі основної маси жителів своєї країни все одно виглядає огрядним і добре харчується.
У Північній Кореї попередили населення про загрозу голоду в країні - через неврожай озимих і коронавірусу COVID-19. Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, повідомляє New York Times.
Він попередив громадян, що їжі буде мало, і треба готуватися до важкого періоду. На його думку, прийняті обмеження затягнули "боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом".
Як відзначають аналітики, що сам диктатор КНДР виглядав помітно схудлим.
Раніше Кім Чен Ин публічно оцінював ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її найважчою в історії. Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання.
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Нагадаємо, раніше навесні 2018 року влада КНДР оголосила про припинення проведення ядерних випробувань і запусків міжконтинентальних ракет. У червні в ході першої зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в Сінгапурі був підписаний документ, що зобов'язує Пхеньян приступити до реалізації заходів з ядерного роззброєння. Однак у документі не було чіткого алгоритму реалізації домовленостей.
Пізніше на саміті лідерів Південної і Північної Кореї, який відбувся у вересні 2018 року, сторони домовилися про закриття Пхеньяном ракетного полігону Сохе і припинення експлуатації розміщеної там пускової установки.
У лютому 2019 року в Ханої пройшла зустріч глави КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Сторони проводили переговори з питання ядерної програми Північної Кореї, проте главам держав домовитися не вдалося.
Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен виступив з ініціативою тиску на КНДР з метою відмовитися від ядерної зброї.