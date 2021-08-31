"Шестирічного сина не врятували": в Австрії в страшну ДТП потрапила сім'я українців

В Австрії в страшну ДТП потрапила сім'я українців/ Kronen Zeitung

В Австрії у вівторок, 31 серпня нинішнього року, сталася смертельна автоаварія за участю сім'ї українців - подружньої пари та двох маленьких дітей (шестирічного та дворічного відповідно). Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

Автомобільна аварія трапилася у федеральній землі Нижня Австрія о 05: 15 за Віденським часом. У салоні автомобіля були батьки у віці 42 і 34 років, а також двоє хлопчиків. Машина сім'ї була з італійськими номерами.

Вони прямували по трасі A2 у напрямку до міста Медлінг. Через поломку машина зупинилася на третій смузі шосе. Раптово в авто українців врізався інший транспортний засіб – 40-річний місцевий житель не встиг загальмувати і в'їхав в поламаний автомобіль.

В результаті аварії загинув первісток сімейства, а його дворічного брата терміново евакуювали до медичного закладу на санітарному вертольоті. Батьків з травмами доставили в лікарню в Бадені, а винуватець ДТП-австрієць отримав легкі пошкодження.

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Нагадаємо, раніше, в ніч на 6 березня, український автобус, який виконував рейс Познань-Херсон, опинився в епіцентрі ДТП на польській автостраді А4.

В автобусі їхали 57 осіб (у тому числі двоє водіїв). В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. 26 пасажирів були госпіталізовані, четверо - у важкому стані.

У рятувальній операції брали участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.

Як повідомляв пізніше Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, В Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали в результаті смертельної ДТП. Як розповів дипломат, в українців була відсутня медична страховка.