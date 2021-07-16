Шок для рідних: жінка народила дитину з трьома головами

Дитина народилася з трьома головами / Jam Press / Rare Shot News

В Індії народилася дитина з трьома головами. Як повідомляє видання DailyStar, після повернення додому сім'я зіткнулася з новою проблемою.

Сім'я страждає від візитів численних паломників, які вважають незвичайне дитя втіленням Бога на Землі.

Про народження дитини з рідкісним дефектом в Уттар-Прадеш було оголошено 12 липня 2021 року.

Триголовий немовля народився в результаті нормальної вагітності.

З тих пір побачити незвичайне дитя приходить безліч людей, які вважають таку аномалію священним знаком.

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Новонароджений і його мати відчувають себе добре, їх виписали з пологового будинку.

Дві додаткові голови з'єднані з задньою частиною "нормальної" голови немовляти і покриті волоссям.

Вони здаються важкими, але їх власник не виявляє ознак болю, коли дорослі піднімають їх.

Фото: Jam Press/Rare Shot News

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