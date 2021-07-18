Масштабні паводки у Західній Європі: понад 170 загиблих, сотні зникли безвісти

Масштабні повені в Європі / Reuters

Рясні опади в Західній Європі призвели до того, що річки вийшли з берегів і затопили селища і міста. У Німеччині та Бельгії, які найбільше постраждала від негоди, число загиблих перевищило 170, а сам катаклізм вже встигли охрестити "повінь століття".

У поліції припустили, що число жертв буде ще більше, оскільки сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Reuters. Наприклад, в районі Арвайлер, що в Рейнланд-Пфальці, зниклими безвісти числяться понад 1300 осіб – з ними не вдається зв'язатися через повалені мобільні мережі.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що він "приголомшений" руйнуваннями, і пообіцяв надати підтримку сім'ям загиблих, а також містам, яким було завдано значної шкоди. Втім, пройдуть тижні (якщо не місяці), перш ніж можна буде оцінити повний збиток, який, як очікується, зажадає кілька мільярдів євро з коштів на відновлення.

Тим часом німецька метеорологічна служба DWD повідомила, що попереджала про негоду місцеву владу, яка повинна була нести відповідальність за організацію будь-якої необхідної евакуації. Уряд виправдовується, мовляв, масштабна негода сталася через глобальну зміну клімату.

Раніше повідомлялося, що основний удар стихії припав на західні регіони Німеччини – федеральні землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. У першому, за даними місцевої влади, загинули 110 осіб, у другому – 40. У Бельгії, як повідомляється, загинули щонайменше 20 людей.

Зараз у Німеччині допомагають боротися з наслідками негоди 15 тисяч поліціянтів, військових і рятувальників, зокрема вони розчищають дороги від повалених дерев і сміття. Житель одного з постраждалих німецьких містечок описав те, що відбувається як "зону військових дій": багато будівель зруйновані, а машини віднесені потоком води.