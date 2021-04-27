Шойгу звинуватив США, НАТО та Україну в зростанні військової небезпеки / УНІАН

Дії США та НАТО в Європі сприяють зростанню військової небезпеки, а націоналістичні настрої в Україні провокують збройний конфлікт на Донбасі, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Зростанню військової небезпеки сприяють дії США і НАТО в Європейському регіоні щодо підвищення бойової готовності військ і посилення передової присутності. Модернізується військова інфраструктура, зростає інтенсивність оперативної та бойової підготовки, реалізується американська концепція "чотири по тридцять". Підігріваються націоналістичні настрої в Україні, що провокує збройний конфлікт на Донбасі, в тому числі в прикордонних з Росією районах", - сказав Шойгу на засіданні Ради міністрів оборони держав-учасниць ОДКБ в Душанбе, його цитує РИА Новости.

За його словами, Росія переміщує війська в межах своєї території за власними планами, ніякого зовнішнього впливу тут немає і бути не може, Росія і надалі робитиме все, що вважатиме за потрібне, для забезпечення безпеки своїх кордонів.

"Останнім часом тільки ледачий не приєднався до дружного хору звинувачень Росії з будь-якого приводу. То проведення навчань на нашій території не подобається, то повернення військ в пункти постійної дислокації дратує. А хтось вирішив нас попередити про наслідки нашої активності на нашій же території", - зазначив Шойгу.

"Хочу підкреслити: подібні попередження ми не сприймаємо і маємо намір надалі робити все необхідне для забезпечення безпеки наших кордонів", - додав він.

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