Шойгу звинуватив США, НАТО та Україну в зростанні військової небезпеки

Росія переміщує війська в межах своєї території за власними планами, жодного зовнішнього впливу тут немає і бути не може, заявив Шойгу.
Дії США та НАТО в Європі сприяють зростанню військової небезпеки, а націоналістичні настрої в Україні провокують збройний конфлікт на Донбасі, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
"Зростанню військової небезпеки сприяють дії США і НАТО в Європейському регіоні щодо підвищення бойової готовності військ і посилення передової присутності. Модернізується військова інфраструктура, зростає інтенсивність оперативної та бойової підготовки, реалізується американська концепція "чотири по тридцять". Підігріваються націоналістичні настрої в Україні, що провокує збройний конфлікт на Донбасі, в тому числі в прикордонних з Росією районах", - сказав Шойгу на засіданні Ради міністрів оборони держав-учасниць ОДКБ в Душанбе, його цитує РИА Новости.
За його словами, Росія переміщує війська в межах своєї території за власними планами, ніякого зовнішнього впливу тут немає і бути не може, Росія і надалі робитиме все, що вважатиме за потрібне, для забезпечення безпеки своїх кордонів.
"Останнім часом тільки ледачий не приєднався до дружного хору звинувачень Росії з будь-якого приводу. То проведення навчань на нашій території не подобається, то повернення військ в пункти постійної дислокації дратує. А хтось вирішив нас попередити про наслідки нашої активності на нашій же території", - зазначив Шойгу.
"Хочу підкреслити: подібні попередження ми не сприймаємо і маємо намір надалі робити все необхідне для забезпечення безпеки наших кордонів", - додав він.
Військова агресія Росії - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.