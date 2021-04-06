У Росії оголосили про початок перевірки бойової готовності армії

Росіяни планують провести в квітні 4048 військових навчань різного масштабу.
У російських збройних силах стартували планові контрольні перевірки боєготовності армії. Війська виведені на полігони з метою проходження різних військових маневрів. Перевірка готовності військ організована у всіх військових округах Росії. Про це заявив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
"Війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань", - сказав він під час наради в Національному Центрі управління обороною, повідомляє РИА Новости.
Відзначається, що Шойгу вимагає забезпечення високої якості проведення бойових навчань і дотримання правил безпеки при пересуванні військових ешелонів і бойової техніки.
У Міноборони стверджують, що в квітні росіяни планують провести 4048 різного масштабу і видів навчань. Серед них - 812 двосторонніх військових маневрів на 101 полігоні, а також 512 навчальних об'єктах.читайте такожРезніков оцінив шанси широкомасштабної військової кампанії на Донбасі
Перевірка боєготовності військ проходитиме в усіх військових округах, в тому числі на Північному флоті, районах Крайньої Півночі, на Курильських островах і Камчатці. У маневрах планують задіяти усі види і роду військ.
У Східному військовому окрузі перевірку проведе комісія Генштабу. Маневри з навчальних бойових дій відбудуться на полігонах Цугол і Сергіївський. Очікується, що в інших округах, а також на Північному флоті, перевірки боєготовності будуть реалізовуватися під керівництвом командувачів військами.
Російські війська біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія стягує війська до кордонів України. Росіяни мотивують свої дії підготовкою до військових навчань Захід-2021.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що маневри з підведення військ до українських кордонів пов'язані з "підвищеною активністю країн НАТО".
- Спікер української делегації у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович вважає, що Росія намагається чинити тиск на Україну з метою отримання поступок на перемовинах щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. На його думку, повномасштабна війна Москви і Києва наразі малоймовірна.
- Ветеран АТО, парламентарій від фракції Голос Роман Костенко вважає, що наразі немає ризику військового нападу РФ на Україну. Якщо такий сценарій стане можливим, то росіяни атакуватимуть українську державу не через територію Донбасу.