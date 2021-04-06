У Росії оголосили про початок перевірки бойової готовності армії

Росія проведе перевірку боєготовності військ у всіх військових округах / УНІАН

У російських збройних силах стартували планові контрольні перевірки боєготовності армії. Війська виведені на полігони з метою проходження різних військових маневрів. Перевірка готовності військ організована у всіх військових округах Росії. Про це заявив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань", - сказав він під час наради в Національному Центрі управління обороною, повідомляє РИА Новости.

Відзначається, що Шойгу вимагає забезпечення високої якості проведення бойових навчань і дотримання правил безпеки при пересуванні військових ешелонів і бойової техніки.

У Міноборони стверджують, що в квітні росіяни планують провести 4048 різного масштабу і видів навчань. Серед них - 812 двосторонніх військових маневрів на 101 полігоні, а також 512 навчальних об'єктах.читайте такожРезніков оцінив шанси широкомасштабної військової кампанії на Донбасі

Перевірка боєготовності військ проходитиме в усіх військових округах, в тому числі на Північному флоті, районах Крайньої Півночі, на Курильських островах і Камчатці. У маневрах планують задіяти усі види і роду військ.

У Східному військовому окрузі перевірку проведе комісія Генштабу. Маневри з навчальних бойових дій відбудуться на полігонах Цугол і Сергіївський. Очікується, що в інших округах, а також на Північному флоті, перевірки боєготовності будуть реалізовуватися під керівництвом командувачів військами.

Російські війська біля кордонів України