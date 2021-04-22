Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України

Перевірки у Південному і Західному військових округах завершені – всі завдання виконані, сказав Сергій Шойгу.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ Генштабу і командувачам Південних і Західних військових округів про повернення військових підрозділів до постійних пунктів дислокації з п'ятниці, 23 квітня. Рішення прийнято у зв'язку з виконанням завдань, поставлених військовим керівництвом. Таким чином, Росія відводить війська від прикордонних з Україною територій.
"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи у Південному і Західному військових округах", - сказав він в окупованому Криму, повідомляє РИА Новости.читайте такожТаран назвав справжню мету нарощування військ Росії біля кордонів України
Заява про завершення раптової перевірки боєготовності військ у Росії означає, що росіяни знизять концентрацію своїх військових підрозділів біля кордонів України і в окупованому Криму.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня оголосив про те, що Росія підводить свої війська до українських кордонів. Росіяни свої дії пояснювали підготовкою до військових навчань.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня казав, що війська РФ біля кордонів України базуватимуться стільки часу, скільки це знадобиться владі. Він стверджував, що рішення про подальше перебування російських військових підрозділів біля кордонів української держави прийматимуть військове керівництво і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня заявляв, що армія України готова відповідати на провокації Росії як на Донбасі, так і у разі ускладнення обстановки навколо українських кордонів.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 15 квітня стверджував, що ситуація з військами навколо України залишається складною. Він звинуватив НАТО в перекиданні військового контингенту і техніки до російських кордонів.