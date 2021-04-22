Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України

Війська РФ повертаються до пунктів постійної дислокації з 23 квітня / УНИАН

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ Генштабу і командувачам Південних і Західних військових округів про повернення військових підрозділів до постійних пунктів дислокації з п'ятниці, 23 квітня. Рішення прийнято у зв'язку з виконанням завдань, поставлених військовим керівництвом. Таким чином, Росія відводить війська від прикордонних з Україною територій.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи у Південному і Західному військових округах", - сказав він в окупованому Криму, повідомляє РИА Новости.читайте такожТаран назвав справжню мету нарощування військ Росії біля кордонів України

Заява про завершення раптової перевірки боєготовності військ у Росії означає, що росіяни знизять концентрацію своїх військових підрозділів біля кордонів України і в окупованому Криму.

Війська Росії біля кордонів України