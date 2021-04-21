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Шойгу оголосив про посилення військ РФ і висунув звинувачення НАТО

21 квітня 2021, 12:31

Війська Південного військового округу тільки в минулому році отримали понад 3 200 одиниць сучасного озброєння, сказав Сергій Шойгу.

Російські війська
У Росії звинуватили НАТО в нестабільності в країнах Близького Сходу і Закавказзя / УНІАН

Військова міць військ Південного військового округу посилюється через спроби НАТО протидіяти стабілізації ситуації в деяких країнах Закавказзя і Близького Сходу. Внаслідок цього Росія вживає низки заходів зі стратегічного стримування. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Нестабільний стан справ спостерігається у низці країн Близькосхідного регіону і Закавказзя. Спроби альянсу протидіяти його нормалізації змушують нас приймати симетричні заходи стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу", - цитує його інформагентство РИА Новости.

Шойгу акцентував увагу на тому, що у 2020 році в рамках маневрів, спрямованих на посилення військ, були проведені 54 заходи, в результаті яких сформувалася ще одна мотострілецька дивізія.

Крім того, як стверджує глава російського Міноборони, росіяни постійно проводять військове переоснащення округу. Минулого року війська Південного військового округу отримали понад 3 200 одиниць сучасного озброєння і техніки. Частка військ на південному напрямку у військових підрозділах РФ за даними на минулий рік склала 70%.читайте такожДержсекретар США зробив заяву про скупчення військ РФ на кордоні з Україною

"Одночасно з цим ведеться безперервне переоснащення округу. У 2020 році війська отримали більше трьох тисяч двохсот одиниць сучасного озброєння і військової техніки, а їх частка у військових частинах і з'єднаннях склала 70 відсотків", - додав Шойгу, підкресливши, що під час підготовки органів нового управління використовуються нові системи управління. Також зафіксовано підвищення якості навчальних практичних заходів.

Війська Росії біля кордонів України

новини Росії НАТО Міноборони РФ російські війська Сергій Шойгу
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