Шойгу оголосив про посилення військ РФ і висунув звинувачення НАТО

У Росії звинуватили НАТО в нестабільності в країнах Близького Сходу і Закавказзя / УНІАН

Військова міць військ Південного військового округу посилюється через спроби НАТО протидіяти стабілізації ситуації в деяких країнах Закавказзя і Близького Сходу. Внаслідок цього Росія вживає низки заходів зі стратегічного стримування. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Нестабільний стан справ спостерігається у низці країн Близькосхідного регіону і Закавказзя. Спроби альянсу протидіяти його нормалізації змушують нас приймати симетричні заходи стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу", - цитує його інформагентство РИА Новости.

Шойгу акцентував увагу на тому, що у 2020 році в рамках маневрів, спрямованих на посилення військ, були проведені 54 заходи, в результаті яких сформувалася ще одна мотострілецька дивізія.

Крім того, як стверджує глава російського Міноборони, росіяни постійно проводять військове переоснащення округу. Минулого року війська Південного військового округу отримали понад 3 200 одиниць сучасного озброєння і техніки. Частка військ на південному напрямку у військових підрозділах РФ за даними на минулий рік склала 70%.читайте такожДержсекретар США зробив заяву про скупчення військ РФ на кордоні з Україною

"Одночасно з цим ведеться безперервне переоснащення округу. У 2020 році війська отримали більше трьох тисяч двохсот одиниць сучасного озброєння і військової техніки, а їх частка у військових частинах і з'єднаннях склала 70 відсотків", - додав Шойгу, підкресливши, що під час підготовки органів нового управління використовуються нові системи управління. Також зафіксовано підвищення якості навчальних практичних заходів.

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