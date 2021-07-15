Шойгу змусив російських військових вивчати статтю Путіна про Україну - ЗМІ

Сергій Шойгу / УНІАН

Статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" за наказом Міністра оборони Сергія Шойгу включена в якості однієї з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки. Про це повідомляє російський портал РБК з посиланням на власні джерела у військовому відомстві.

За словами джерел, через "велику кількість військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів на Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".

При цьому ключова теза про єдність українського, білоруського і російського народів розділяється всіма російськими військовослужбовцями, кажуть джерела в Міноборони.

Саме тому, нібито Шойгу і вирішив включити статтю Путіна обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки. За словами співрозмовника РБК, існує необхідність більш докладного вивчення наведених у статті історичних фактів.

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Нагадаємо, 13 липня була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь вибухнув наріканнями - у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.