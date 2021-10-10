Шпигунський скандал у Болгарії: затримали російського вченого з родиною

У Болгарії затримали трьох іноземців

Днями в Болгарії були затримано трьох іноземців, яких підозрюють у промисловому шпигунстві. З'ясувалося, що затримані - це російський вчений Сергій Зоненко, а також його дружина і син, які мають громадянство Литви, пише Монітор.

Російський вчений Зоненко має багато розробок, зокрема в області кумулятивних снарядів. Він вже 8 років перебуває в Болгарії, а до цього працював у відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів.

До Болгарії росіянин прибув з дружиною, дочкою і сином. Він влаштувався працювати на завод" Арсенал " начальником підрозділу, що відповідав за виробництво кумулятивних снарядів. Його дружина працювала там само дизайнером.

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Суд міста Стара-Загора постановив заарештувати Зоненка, його дружину і сина.

Раніше Главред писав про те, що в анексованому Росією Криму співробітники Федеральної Служби безпеки затримали росіянина Владислава Єсипенка, який нібито збирав інформацію для Служби зовнішньої розвідки України та мав у машині предмет, схожий на саморобну бомбу.

Затриманий нібито знімав на фото і Відео місця масового скупчення людей і об'єкти життєзабезпечення.