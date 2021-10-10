УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Шпигунський скандал у Болгарії: затримали російського вченого з родиною

10 жовтня 2021, 19:42

Російський вчений Зоненко має багато розробок, зокрема в області кумулятивних снарядів.

false
У Болгарії затримали трьох іноземців

Днями в Болгарії були затримано трьох іноземців, яких підозрюють у промисловому шпигунстві. З'ясувалося, що затримані - це російський вчений Сергій Зоненко, а також його дружина і син, які мають громадянство Литви, пише Монітор.

Російський вчений Зоненко має багато розробок, зокрема в області кумулятивних снарядів. Він вже 8 років перебуває в Болгарії, а до цього працював у відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів.

До Болгарії росіянин прибув з дружиною, дочкою і сином. Він влаштувався працювати на завод" Арсенал " начальником підрозділу, що відповідав за виробництво кумулятивних снарядів. Його дружина працювала там само дизайнером.

читайте такожКонтррозвідка СБУ спіймала на Волині білоруського шпигуна

Суд міста Стара-Загора постановив заарештувати Зоненка, його дружину і сина.

Раніше Главред писав про те, що в анексованому Росією Криму співробітники Федеральної Служби безпеки затримали росіянина Владислава Єсипенка, який нібито збирав інформацію для Служби зовнішньої розвідки України та мав у машині предмет, схожий на саморобну бомбу.

Затриманий нібито знімав на фото і Відео місця масового скупчення людей і об'єкти життєзабезпечення.

viber
новини Росії новини Болгарії
Зараз ви переглядаєте новину «Шпигунський скандал у Болгарії: затримали російського вченого з родиною». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиромНайсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Покровська батьківська субота 2021: що святкувати і якПокровська батьківська субота 2021: що святкувати і як Прикмети на 11 жовтня: що не можна робити в найнебезпечніший день жовтняПрикмети на 11 жовтня: що не можна робити в найнебезпечніший день жовтня "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Сніговий Армагеддон і крижаний прогноз: синоптики попередили про рекордні морози взимкуСніговий Армагеддон і крижаний прогноз: синоптики попередили про рекордні морози взимку

Останні новини

05:02

Названо кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'я

04:22

Отруєння Полякова метадоном: експерт висунув несподівану версію і назвав мотив Відео

03:50

Перший сніг у жовтні та теплі листопадові дні: синоптикиня розповіла про погодні сюрпризи осені Відео

03:02

День дівчаток 2021: прикольні картинки і милі привітання до свята

02:16

Злом Дії і захист від шахраїв: у Мінцифрі розповіли про хакерське випробування програми Відео

Реклама
01:38

Притула розповів про можливе поповнення в родині Відео

00:51

Прикмети на 11 жовтня: що не можна робити в найнебезпечніший день жовтня Відео

00:19

Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Відео

10 жовтня, неділя
23:56

У крові нардепа Полякова виявили небезпечну речовину - МВС Відео

23:27

Президент повідав, чому провалив свою обіцянку та все-таки переїхав на держдачу Відео

23:03

Оля Цибульська випадково на сцені оголила груди

22:55

Лікарі б'ють на сполох через різке погіршення здоров'я Саакашвілі Відео

22:31

Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка Відео

22:00

У Львівській області в масштабній ДТП постраждали люди

21:56

У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх Фото Відео

21:14

У Дніпрі безкоштовно роздавали кавуни, деякі люди обурилися Відео

21:06

Меню на Покров Пресвятої Богородиці: що потрібно готувати Відео

21:03

Вчені виявили смертельну небезпеку в бороді чоловіків

20:27

Туристам назвали найбезпечніші міста світу для подорожей

19:59

В Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодає Відео

Реклама
19:42

Шпигунський скандал у Болгарії: затримали російського вченого з родиною

19:25

В Україні у вересні понад 97 % госпіталізованих з COVID-19 були невакцинованими Відео

19:17

Схоже, кум все-таки відправиться топтати зону Погляд

19:05

Вчені створили унікальну таблетку, яка здатна очищати повітря

19:01

У Путіна зробили різку заяву у відповідь на слова Арестовича щодо повернення Криму в Україну Відео

18:28

Мільярдер повідав про шикарний басейн Путіна

18:20

Компанії не приймають цифрові документи: у Кабміні пояснили, що робити українцям Відео

18:17

"Прописка" по-новому: українцям при зміні місця реєстрації не потрібно буде їздити до військкомату Відео

17:35

П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ Відео

17:26

Антона Полякова могли отруїти метадоном: Москаль розповів важливий нюанс смерті депутата Відео

16:43

"Вдома чекала наречена": двоє молодих українців загинули у страшній ДТП у Польщі Відео

16:28

Раптова смерть Полякова: названі дата і місце похорону нардепа Відео

16:25

У РФ заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій ЄС щодо трубопроводу Відео

15:37

Собчак отримала струс мозку в смертельній аварії в Сочі Відео

15:23

Саакашвілі заявив про розрив з дружиною Сандрою і розкрив деталі роману з Ясько Відео

15:23

У ВООЗ оголосили, що світ скоро пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, і попередили про небезпеку

15:15

Карантин в Україні посилять: Харків та Львів переведуть до "червоної" зони Відео

14:44

Від королеви до черниці: Кухар заінтригувала фанатів вибором нового образу Відео

14:31

Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію Відео

14:22

Найсмачніше в світі печиво до чаю: готувати всього 15 хвилин Відео

Реклама
14:20

З 1 грудня в Україні піднімуть пенсії: Шмигаль розповів, на кого чекає надбавка Відео

14:18

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: заборонено випускати пенсіонерів

14:11

Україна закликала до нової угоди з Газпромом і ставить Росії жорстку умову щодо транзиту газу Відео

13:37

В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину Відео

12:54

Болі, лихоманка і стрибок температури після COVID-вакцинації: у МОЗ пояснили, коли бігти до лікаря Відео

12:12

Щеплення або геть з роботи: в Україні можуть розширити список професій з обов'язковою вакцинацією Відео

11:56

Заразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причину Відео

11:51

Удар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим Відео

10:55

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

10:46

"Хотіла помститися": в Одесі вагітна жінка придумала історію про зґвалтування трьома чоловіками

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти