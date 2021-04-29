Штаби Навального згортають свою роботу: з'ясувалася причина

Штаби Навального закриваються / instagram / navalny

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков оголосив про офіційний розпуск мережі регіональних штабів Навального. За його словами, робота штабів у нинішньому вигляді неможлива, написав він у Telegram.

Волков зазначає, що в разі продовження роботи штабів, її негайно підведуть під статтю про екстремізм, що спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах

"Не допоможе жодний ребрендінг; ми не зможемо навіть зробити вигляд, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі слідчого комітету будуть вирішувати, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, аби передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального", - йдеться в заяві.

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