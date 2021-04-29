Штаби Навального згортають свою роботу: з'ясувалася причина

У разі продовження роботи штабів, її негайно підведуть під статтю про екстремізм, що спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює у штабах
Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков оголосив про офіційний розпуск мережі регіональних штабів Навального. За його словами, робота штабів у нинішньому вигляді неможлива, написав він у Telegram.
Волков зазначає, що в разі продовження роботи штабів, її негайно підведуть під статтю про екстремізм, що спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах
"Не допоможе жодний ребрендінг; ми не зможемо навіть зробити вигляд, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі слідчого комітету будуть вирішувати, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, аби передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального", - йдеться в заяві.
Арешт Навального - про що раніше писав Главред:
- Симоновський районний суд міста Москви 2 лютого прийняв рішення про заміні російському політику Олексію Навальному умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Він проведе в колонії 2,5 року.
- Країни Заходу вважають арешт і ув'язнення Олексія Навального політично мотивованими. З цієї причини були введені санкції проти Росії.
- Олексій Навальний 31 березня оголосив голодування. Його дружина Юлія Навальна 15 квітня заявила, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям: політик сильно схуд і йому важко говорити. За її словами, лікарів до Навального не пускали.
- Голова профспілки Альянс лікарів Анастасія Васильєва раніше повідомила, що 20 квітня Навального обстежили цивільні лікарі. Як заявили лікарі, Навальному потрібно припинити голодування, щоб зберегти життя і здоров'я.