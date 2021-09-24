Штам Дельта стане останнім: американський вчений розповів, коли "згасне" коронавірус

Вчений закликав людей не нехтувати щепленням / УНИАН

Третя хвиля пандемії зі штамом "Дельта" може стати заключною в разі високого відсотка вакцинації в більшості країн. Саме від частки імунізованого населення залежить заразність штаму, яка прогнозовано піде на спад.

До такого висновку прийшов президент Академії профілактичної медицини, член Американської асоціації охорони здоров'я Алмаз Шарман, пише "Інтерфакс".

Вчений зазначив, що зараз людство має справу з агресивною мутацією вірусу, але і вона пригнічується, завдяки науковій медицині.

"Є кілька варіантів вірусів, вони можуть бути заразними та піддаються вакцинам, або вони можуть вислизати від дії вакцин, але вони втрачають свою заразність. Так у нас було з попередніми мутаціями у версіях "альфа, бета, гамма". Зараз ми маємо справу виключно з заразним варіантом "дельта". Я все ж вважаю, що це останній агресивний варіант коронавірусу, і надалі пандемія повинна піти на згасання", – зауважив Шарман.

читайте такожЛікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобуПри цьому він підкреслив, що якщо Динаміка імунізації піде на спад, то очікувати можна зовсім протилежних результатів. Тому він закликав жителів США та інших держав не нехтувати щепленням, яке може сприяти глобальним змінам.

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Коронавірус в Україні та світі: коли закінчиться пандемія

За словами сера Джона Белла, регіонального професора медицини в Оксфордському університеті, вже до весни наступного року COVID - 19 може нагадувати звичайну застуду , оскільки імунітет зростає через вакцини і кількості перехворілих.

А ось гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель спрогнозував закінчення пандемії коронавірусу восени наступного року. Він вважає, що збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні поставки по всьому світу.