Штраф в 30 тис. рублів через прохання про ремонт школи у РФ: що каже мама школяра і версія УМВС

У Оренбурзі прохання про ремонт школи розцінили як "несанкціонований мітинг" / соцмережі

Батькам першокласників однієї зі шкіл в селі Олександрівка Оренбурзької області Росії загрожує штраф на суму в 30 тисяч рублів через звинувачення в участі дитини в несанкціонованому мітингу. Люди разом з дітьми вийшли на вулицю з плакатами, щоб попросити відремонтувати школу на тлі інформації про те, що їм доведеться возити своїх дітей на навчання в сусіднє село за 28 кілометрів від місця проживання. В обласному управлінні МВС спростували дану інформацію і сказали, що перевірка проводиться по відношенню до жінки, а не її сина.

Як повідомляє Telegram-канал Підйом, батьки разом з дітьми на останній дзвоник вийшли з плакатами і попросили відремонтувати школу у своєму селі Олександрівське. Наразі батькам одного з першокласників загрожує штраф – 30 тисяч рублів за участь їхньої дитини в несанкціонованому мітингу. Таких грошей у них немає, тому у разі штрафу їм доведеться просити допомоги у односельців.

"Це був останній дзвінок. Батьки всіх дітей підтримали це. Першокласники були з плакатами, там весь клас тримав. Потім до нас поліція приїжджала, опитувала нас. Штраф загрожує за участь дитини. Я думаю, що це несправедливо, неправильно. Ми не мітингували, не вимагали, ми просили. Таких коштів на штраф у мене, звичайно, немає. Але обіцяли люди допомогти, всім селом будемо складатися", - розповіла мама дитини.

Підкреслюється, що школа у селі Олександрівка була закрита ще минулого року через аварійні умови. У цей період діти були змушені вчитися в маленьких приміщеннях колишнього інтернату. Батьки зважилися вийти на вулицю, тому що дізналися, що через ситуацію зі школою їм, можливо, наразі доведеться возити дітей на навчання в сусіднє село, яке знаходиться за 28 кілометрів від їх місцевості.

Згідно з інформацією видання Фонтанка, УМВС Росії за Оренбурзької області відомості не підтвердило. У відомстві стверджують, що перевірка проводиться щодо матері дитини, а не самого школяра.читайте такожЧому у Росії затихли мітинги на підтримку Навального

"Співробітниками поліції ОП № 1 (дислокація с.Грачівка) в МО МВС Росії "Бузулукскій" за даним фактом зібрано матеріал перевірки, за результатами якої щодо організатора несанкціонованого мітингу складені два адміністративні протоколи за ч. 1.1. (Залучення неповнолітнього до участі в несанкціонованих зборах, мітингу, демонстрації, ході або пікетуванні) і ч.2 (організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу) ст. 20.2. КоАП РФ, які направлені до суду для розгляду і прийняття рішення", - підкреслили в пресслужбі УМВС.