Схопив за ногу і впустив на арену: в цирку Росії ведмідь двічі напав на артистку

Ведмідь хапає артистку за ногу: на щастя, ніхто не постраждав / Соцмережі

У Росії, місті Березовський Кемеровської області, ведмідь під час виступу цирку-шапіто Арлекін, тричі пішов в атаку на дресирувальників. Спочатку він звалив артистку з ніг, але його відтягли. Вдруге бурий відмовився стрибати через обруч і ще раз кинувся на жінку. Ведмідь чинив опір помічникам дресирувальниці, які намагалися його заспокоїти.

Як повідомляє видання Аргументи і факти Кузбас, в першому випадку ведмідь повинен був виконувати номер, в якому він їде на велосипеді, але тварина раптом напала на артистку і звалило її з ніг. Ведмідь схопився за ногу жінки, проте помічницям дресирувальниці вдалося його відтягнути. У другому випадку ведмідь вирішив не виконувати стрибок через обруч і знову стрибнув на артистку. Його вдалося утримати помічникам, яким звір також чинив опір.

За інформацією журналістів, під час інциденту ніхто не постраждав – учасники номера не зверталися до лікарів за медичною допомогою.читайте такожУ Росії ведмідь напав на туристів: загинув підліток, є потерпілий

Інцидент трапився в декількох метрах від глядачів, серед яких були діти. Захисної сітки, що відгороджує арену цирку від глядацьких місць, не було. Правоохоронні органи проводять перевірку.

Нагадаємо, в березні у цирку Казані прямо на арені побилися слони. Одна тварина завалила іншу і била хоботом. Директор цирку заявив, що під час інциденту постраждалих немає, а тварини конфліктують вже не вперше.