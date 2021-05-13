Шведські генерали пригрозили Росії своєю військовою силою

Прапор Швеції / globallookpress.com

Армія Швеції здатна вести повномасштабну війну з Росією. Про це заявили генерали, які входять до складу Командування збройних сил Швеції. Їх цитує шведське видання Dagens Nyheter.

"Нашого потенціалу достатньо, щоб створити військові проблеми навіть такому великому противнику, як Росія", — сказав Головнокомандувач Шведських ВПС Карл-Юхан Едстрем.

Він додав, що Москва стала частіше проводити навчання, не тільки більш масштабні, але і більш складні. Шведські сили, у свою чергу, відпрацьовуватимуть удари по вразливих місцях потенційного противника під час маневрів, сказав військовий.

На думку командувача Сухопутними військами Швеції Карла Енгельбректсона, шведська армія повинна готуватися до дій у стратегічно важливих областях країни, а також брати участь у спільних навчаннях з Фінляндією.

"Вже сам факт, що у нас є сили на Готланді, створює багато проблем потенційному противнику", — сказав генерал.

Командувач шведським військовим флотом Ева Скуг Хаслум переконана, що Стокгольм ні за яких обставин не може залишитися осторонь від конфлікту НАТО і Російської Федерації.

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