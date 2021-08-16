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Ситуація в Афганістані: Радбез ООН закликав до створення нового уряду

16 серпня 2021, 22:33

Рада безпеки висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини.

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Радбез ООН прийняв рішення щодо Афганістану / wikimedia by IAEA Imagebank

Рада Безпеки ООН виступила із заявою щодо подій в Афганістані - зокрема, вона закликала припинити бойові дії та створити "новий уряд, єдиний, інклюзивний і представницький - в тому числі при повній, рівній і значущій участі жінок", пише CNN.

Рада безпеки також висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини і підкреслив термінову і нагальну необхідність притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Радбез закликав до активізації міжнародних зусиль щодо надання гуманітарної допомоги Афганістану та закликав всі сторони надати безперешкодний доступ агентствам ООН для надання гуманітарної допомоги.

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"Члени Ради Безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні "Талібан", ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, котрі діють на території будь-якої іншої країни", - йдеться в заяві.

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Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану-Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або покинути країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед Наїм заявив про" завершення багаторічної війни" в Афганістані.

За останньою інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії і спецслужб.

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