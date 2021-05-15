Ситуація в Ізраїлі і Палестині загострюється: Байден терміново подзвонив Нетаньяху

Байден і Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Газа після удару Ізраїлю по висотці.
Після удару ізраїльських ВПС по висотній будівлі, де знаходилися офіси місцевих та міжнародних ЗМІ у Секторі Газа, президент США Джо Байден терміново подзвонив прем'єрміністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху.
Як повідомляє Times of Israel з посиланням на заяву офісу прем'єрміністра Ізраїлю, Нетаньяху підкреслив, що військові роблять все, щоб не завдати шкоди цивільним.
"Під час сьогоднішнього дзвінка Нетаньяху поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Секторі Газа і про те, які кроки в майбутньому він планує там зробити", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Нетаньяху подякував Байдену за "непохитну підтримку" США права Ізраїлю на самозахист. Прем'єр також підкреслив у розмові, що ізраїльські військові роблять все, щоб "не завдати шкоди ні в чому не винним громадянам".
За його словами, про удари населення попереджають заздалегідь і дають час на те, щоб покинути зони їх нанесення.
"Доказом цього є те, що у висотних будівлях, де є терористичні об'єкти, атакованих ЦАХАЛом, їх жителям дається час на евакуацію", - наголошується в повідомленні.
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Також повідомляється і про переговори Байдена з президентом Палестини Махмудом Аббасом.
"Президент Махмуд Аббас отримав телефонний дзвінок від президента США Байдена, були обговорені останні події в регіоні", - написав член центрального комітету палестинського руху ФАТХ Хусейн еш-Шейх в Twitter.
Нагадаємо, 15 травня ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по висотній будівлі Аль-Джаля, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.
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Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше повідомляв Главред:
- З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
- Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
- Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
- ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.