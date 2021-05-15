Ситуація в Ізраїлі і Палестині загострюється: Байден терміново подзвонив Нетаньяху

Байден і Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Газа / Фото Reuters

Після удару ізраїльських ВПС по висотній будівлі, де знаходилися офіси місцевих та міжнародних ЗМІ у Секторі Газа, президент США Джо Байден терміново подзвонив прем'єрміністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху.

Як повідомляє Times of Israel з посиланням на заяву офісу прем'єрміністра Ізраїлю, Нетаньяху підкреслив, що військові роблять все, щоб не завдати шкоди цивільним.

"Під час сьогоднішнього дзвінка Нетаньяху поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Секторі Газа і про те, які кроки в майбутньому він планує там зробити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нетаньяху подякував Байдену за "непохитну підтримку" США права Ізраїлю на самозахист. Прем'єр також підкреслив у розмові, що ізраїльські військові роблять все, щоб "не завдати шкоди ні в чому не винним громадянам".

За його словами, про удари населення попереджають заздалегідь і дають час на те, щоб покинути зони їх нанесення.

"Доказом цього є те, що у висотних будівлях, де є терористичні об'єкти, атакованих ЦАХАЛом, їх жителям дається час на евакуацію", - наголошується в повідомленні.

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Також повідомляється і про переговори Байдена з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

"Президент Махмуд Аббас отримав телефонний дзвінок від президента США Байдена, були обговорені останні події в регіоні", - написав член центрального комітету палестинського руху ФАТХ Хусейн еш-Шейх в Twitter.

Нагадаємо, 15 травня ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по висотній будівлі Аль-Джаля, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.

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