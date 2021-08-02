Скандал на Олімпіаді: чоловік білоруської легкоатлетки втік до Києва

Чоловік Тимоновської втік до Києва

Чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тімановської залишив Білорусь і поїхав до Києва, заявив в ефірі радіо Ехо Москви засновник спортивного сайту Tribuna Дмитро Навоша.

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська, яку намагалися насильно вивезти з Токіо до Білорусі під час Олімпіади, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

1 серпня Тімановська заявила, що її примусово намагалися відправити до Білорусі після того, як вона поскаржилася на тренерів білоруської національної команди на Олімпіаді.

Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її, ймовірно, можуть посадити до в'язниці.

На Олімпійських Іграх в Токіо спалахнув скандал після того, як білоруську легкоатлетку Христину Тімановську спробували силою повернути до Мінська.

В інтерв'ю Єврорадіо Білоруська атлетка повідомила про те, що знаходиться в аеропорту Токіо, а в справу вже втрутилася місцева поліція.