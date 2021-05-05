Скандал з голими українками в Туреччині: що відомо про дівчат

Українки потрапили в скандал з голими фотозйомками в Туреччині - в районі міста Гечек в морі на яхті зняли шістьох оголених дівчат. Незабаром їх затримали правоохоронці, а ще через деякий час відпустили, пише OBOZREVATEL.

Дівчатам фотографуватися голими в Туреччині вдалося без депортації. Вони відбулися лише допитом у поліцейській дільниці.

Одна з учасниць голої зйомки Руслана Ковкова зняла відео, в якому розповіла, що їх зняли з іншої яхти, після чого дівчат затримали правоохоронці. Українка визнала, що в мусульманських країнах краще не робити оголених фотосесій.

У турецьких ЗМІ писали, що крім шістьох дівчат на яхті було ще двоє чоловіків. За словами автора відео, двоє з відпочиваючих там "просто займалися любов'ю".

Що відомо про дівчат?

Суд ячи зі сторінок Руслани в соцмережах, до поїздки в Туреччину вона відпочивала і в інших країнах. Дівчина працює моделлю і бере участь в різних зйомках, рекламує одяг і білизну.

У своїх анкетах в різних модельних агентствах дівчина повідомляє, що їй 21 рік, вивчає в університеті банківську справу. Також вона активно розвиває свій блог з 25-тисячною аудиторією, пропонує замовляти у неї рекламу.

Дівчата провели на яхті декілька днів і там же відзначали день народження якоїсь Вероніки Курган, про що стало відомо з соцмереж. Винуватиця торжества теж працює моделлю, їй 21 рік, навчається в одному з вишів і займається танцями.

читайте такожТуреччина посилює локдаун з 7 травня: як торкнеться туристів

Ще одну дівчину з цієї компанії звуть Сніжана, вона називає себе актрисою і любить співати. Серед українок опинилася і Діана Погорєлова, учасниця шоу "Хто проти блондинок", яка теж любить публікувати знімки в напівоголеному вигляді.

Затримання українок у Дубаї - про що раніше повідомлялося: