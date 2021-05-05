Скандал з голими українками в Туреччині: що відомо про дівчат

Одна з учасниць голої зйомки Руслана Ковкова зняла відео, в якому розповіла, що їх зняли з іншої яхти, після чого дівчат затримали правоохоронці.
Українки потрапили в скандал з голими фотозйомками в Туреччині - в районі міста Гечек в морі на яхті зняли шістьох оголених дівчат. Незабаром їх затримали правоохоронці, а ще через деякий час відпустили, пише OBOZREVATEL.
Дівчатам фотографуватися голими в Туреччині вдалося без депортації. Вони відбулися лише допитом у поліцейській дільниці.
Одна з учасниць голої зйомки Руслана Ковкова зняла відео, в якому розповіла, що їх зняли з іншої яхти, після чого дівчат затримали правоохоронці. Українка визнала, що в мусульманських країнах краще не робити оголених фотосесій.
У турецьких ЗМІ писали, що крім шістьох дівчат на яхті було ще двоє чоловіків. За словами автора відео, двоє з відпочиваючих там "просто займалися любов'ю".
Що відомо про дівчат?
Суд ячи зі сторінок Руслани в соцмережах, до поїздки в Туреччину вона відпочивала і в інших країнах. Дівчина працює моделлю і бере участь в різних зйомках, рекламує одяг і білизну.
У своїх анкетах в різних модельних агентствах дівчина повідомляє, що їй 21 рік, вивчає в університеті банківську справу. Також вона активно розвиває свій блог з 25-тисячною аудиторією, пропонує замовляти у неї рекламу.
Дівчата провели на яхті декілька днів і там же відзначали день народження якоїсь Вероніки Курган, про що стало відомо з соцмереж. Винуватиця торжества теж працює моделлю, їй 21 рік, навчається в одному з вишів і займається танцями.
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Ще одну дівчину з цієї компанії звуть Сніжана, вона називає себе актрисою і любить співати. Серед українок опинилася і Діана Погорєлова, учасниця шоу "Хто проти блондинок", яка теж любить публікувати знімки в напівоголеному вигляді.
Затримання українок у Дубаї - про що раніше повідомлялося:
- Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото і відео, на яких були відображені 13 голих жінок, що позують на балконі в Дубаї. За участь у зйомках дівчат затримали.
- За попередніми відомостями, зйомки влаштували в рамках рекламної кампанії, в них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі.
- У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї були затримані 11 наших співвітчизниць, їх звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
- Курортний Дубай набагато ліберальніший, ніж ряд інших арабських країн, проте поліція там суворо стежить за дотриманням норм шаріату. За оголену зйомку дівчатам могло загрожувати до 6 місяців за гратами.
- 13 квітня українські моделі повернулися до Києва. Одна з них виклала відео з невеликою розповіддю про те, що відбувалося. За її словами, "ніяких ескортниць" серед них не було, а були "дівчатка, максимум знімалися для Playboy".