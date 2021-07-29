"Слабкість режиму" Білорусі: у Росії звинуватили Тихановську в заклику до "повалення" Лукашенка

Тихановська 28 липня провела низку зустрічей з високопосадовцями США / Reuters

Тимчасовий повірений у справах Росії при ООН Дмитро Полянський звинуватив лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську в закликах до повалення режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. На його думку, саме так нібито можна витлумачити її слова про те, що США допоможуть опозиційним силам у тому випадку, якщо будь-яка країна здійснить спробу скористатися "слабкістю режиму".

Як повідомляє РИА Новости, російський представник сказав, що Тихановська своєю зустріччю з президентом США Байденом, мовляв, показала, на кого працює. При цьому вона нібито припустилася заклику щодо повалення Лукашенка.

читайте такожЛукашенко може використовувати російські війська у Білорусі для шантажу України - Тихановська"Це явний заклик до зміни режиму і втручання у внутрішні справи суверенної держави. Думаю, вона абсолютно явно дала зрозуміти, на кого вона працює", - підкреслив Дмитро Полянський.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 28 липня відвідала США. Там вона провела низку зустрічей з високопосадовцями американської адміністрації, серед яких держсекретар Ентоні Блінкен, його заступниця Вікторія Нуланд і радник Держдепу Дерек Шолль.

При цьому Тихановська зустрілася і з господарем Білого дому Джо Байденом, який заявив про підтримку Вашингтоном прагнення білоруського народу до демократичних змін.

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Ситуація у Білорусі

У республіці Білорусь 9 серпня відбулися вибори президента країни, на яких, згідно з офіційною версією Центрвиборчкому, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який править державою з 20 липня 1994 року. Він набрав 80,1% голосів. Друге місце посіла Світлана Тихановська з результатом 10,9% голосів виборців.

Значна частина Білорусі не визнала результати виборів і вважала їх сфальсифікованими. У перші дні після оголошення підсумків виборчого процесу в країні відбулися масові протести, які супроводжувалися жорстокими побиттями протестувальників з боку силовиків. Протести тривали до пізньої осені минулого року.

Захід не визнав вибори президента Білорусі. Після 5 листопада 2020 року Лукашенко припинив бути легітимним главою білоруської держави з точки зору західного світу, тому що президентські вибори 9 серпня цивілізоване співтовариство не визнає.

4 червня 2021 року Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду Білорусі. Для громадян країни закрито європейське небо.

Нові санкції ЄС проти республіки Білорусь продиктовані примусовою посадкою білоруською владою літака рейсу Ryanair у Мінську і арештом опозиційного блогера Романа Протасевича разом з його дівчиною Софією Сапегою.