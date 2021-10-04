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Злили дані 1,5 млрд осіб: причина та деталі наслідків масштабного збою соцмереж

4 жовтня 2021, 22:14

У Мережі завилась інформація про те, що дані 1,5 мільярдів користувачів Facebook були продані в Даркнеті.

В Instagram масштабний збій
Причина масштабного збою / з відкритих джерел

Сьогоднішній масштабний збій у Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (система доменних імен), які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в Інтернеті. При цьому експерти допускають можливість злому ззовні, хоча вважають цей варіант малоймовірним, пише Reuters.

Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію зі збоєм в соцмережах, заявили, що відключення могло бути викликане помилкою конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки, відзначає агентство. При цьому фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів.

Експерти вважають менш імовірним злом соціальних мереж. Однак вони допускають, що сервіси могли піддатися масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". Фахівці відзначають, що така операція потребуватиме або координації між могутніми злочинними угрупованнями, або дуже інноваційної техніки.

читайте такожВ Україні не працюють соцмережі: що сталося з Facebook, Instagram і TikTok

Журналіст Independent Брайан Кребс у свою чергу заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації.

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Пізніше в мережі повилася інформація про те, що дані 1,5 мільярдів користувачів Facebook були продані в Даркнеті.

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Пишуть, що в базі, котру виставили на продаж, містилмся імена, емейли, телефонні номери, локації, гендери та id користувачів. Якщо ця інформація виявиться правдивою, то це буде найбільший злом соцмережі за весь час.

Масштабний збій соцмереж

Раніше Главред писав про те, що в понеділок, 4 жовтня, стався глобальний збій у роботі соціальних мереж та інших призначених для користувача платформ.

Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми в роботі Facebook, Instagram і Netflix. Користувачі скаржаться, що не працюють ні сайт, ні додатки сервісів.

viber
соцмережа Facebook
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