"Зламано ніс, видно сліди пудри": батько Протасевича заявив, що його сина побили у в'язниці Білорусі

Дмитро Протасевич переконаний, що його сина катували. На відео, яке показали на державному білоруському телебаченні, блогер має змучений вигляд.
Батько засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича переконаний, що його сина побили у білоруській в'язниці і зламали йому ніс. Таку ж думку висловили й у Міністерстві закордонних справ Польщі - там підкреслюють, що видно сліди побоїв на записі відео допиту.
"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський в ефірі "Польського радіо".
Зазначимо, напередодні на державному білоруському телебаченні показали затриманого журналіста і засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta.
"Зараз я можу заявити: жодних проблем зі здоров'ям, зокрема, з серцем та іншими органами у мене немає. Ставлення з боку співробітників максимально коректне", - говорить він у відео.
Протасевич має змучений вигляд. На столі лежить пачка сигарет і сірники. Хоча відомо, що він не курить.
"Зараз я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення щодо організації масових заворушень у Мінську", — додав він.
Це зізнання не інакше як результат тиску, переконаний батько Протасевича, який і сам зараз не в Білорусі, а в Польщі. Дмитро Протасевич переконаний, що його сина катували.
"Це не його слова, не його інтонація мови. Поводиться він дуже скуто. Він дуже нервує - це видно. Ймовірно, у нього зламаний ніс, бо дещо змінена форма. Видно великі сліди пудри", - вважає чоловік.
Затримання Романа Протасевича - про що йшлося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок).
- Жодна з цих статей не передбачає виняткову міру покарання, додає видання.