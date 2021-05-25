"Зламано ніс, видно сліди пудри": батько Протасевича заявив, що його сина побили у в'язниці Білорусі

Батько Протасевича заявив, що його сина побили у в'язниці Білорусі / Reuters

Батько засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича переконаний, що його сина побили у білоруській в'язниці і зламали йому ніс. Таку ж думку висловили й у Міністерстві закордонних справ Польщі - там підкреслюють, що видно сліди побоїв на записі відео допиту.

"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський в ефірі "Польського радіо".

Зазначимо, напередодні на державному білоруському телебаченні показали затриманого журналіста і засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta.

"Зараз я можу заявити: жодних проблем зі здоров'ям, зокрема, з серцем та іншими органами у мене немає. Ставлення з боку співробітників максимально коректне", - говорить він у відео.

Протасевич має змучений вигляд. На столі лежить пачка сигарет і сірники. Хоча відомо, що він не курить.

"Зараз я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення щодо організації масових заворушень у Мінську", — додав він.

Це зізнання не інакше як результат тиску, переконаний батько Протасевича, який і сам зараз не в Білорусі, а в Польщі. Дмитро Протасевич переконаний, що його сина катували.

Роман Протасевич, допит / Reuters

"Це не його слова, не його інтонація мови. Поводиться він дуже скуто. Він дуже нервує - це видно. Ймовірно, у нього зламаний ніс, бо дещо змінена форма. Видно великі сліди пудри", - вважає чоловік.

Затримання Романа Протасевича - про що йшлося раніше:

23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: