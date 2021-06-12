"Словесне нетравлення шлунка": Путін прокоментував слова Байдена про те, що він "убивця"

Путін прокоментував слова Байдена про те, що він "убивця" / Reuters

Главу Кремля Володимира Путіна не зачепило інтерв'ю президента США Джо Байдена, де той назвав його вбивцею, мовляв, він чув десятки звинувачень на свою адресу.

"За час роботи на посаді я звик до атак з усіх боків і з самих різних галузей під різними приводами, причинами, різного калібру і жорстокості, і мене це не дивує", - заявив Путін в інтерв'ю NBC.

Також наголошується, ведучий перерахував "деяких опонентів Путіна, убитих в останні роки".

На це президент Росії відповів, що подібні заяви нагадують "словесне нетравлення шлунка".

"Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу через різні причини, з вини різних людей", - сказав він.

читайте такожКулеба повідав, за якої умови Путін "швидко забереться з Донбасу"Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден дав інтерв'ю, в якому сказав, що згоден з тим, що президент Росії Володимир Путін є "вбивцею" і "заплатить ціну" за втручання у вибори в США.

У відповідь Москва вирішила відкликати свого посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій.

Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Джо Байдена, який назвав Володимира Путіна "вбивцею".

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не шкодує, що погодився визнати господаря Кремля Володимира Путіна "вбивцею".