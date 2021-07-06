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Зміна влади у Німеччині і крах Північного потоку-2: дипломат назвав сценарій перемоги України

6 липня 2021, 11:51

Запуск газопроводу СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки, вважає Костянтин Грищенко.

Північний потік 2
У Німеччині може змінитися ставлення до Північного потоку-2 вже в найближчому майбутньому - дипломат / Reuters

Партія Зелених у Німеччині є категоричним противником Росії і запуску трубопроводу Північний потік-2. Якщо після парламентських виборів канцлером стане кандидат від "зелених" (лідер партії Анна-Лєна Бербок, - ред.), введення до експлуатації російського газопроводу можуть зупинити на декілька років. Про це заявив український дипломат, колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що якщо за підсумками виборів у Бундестаг буде коаліційний уряд за участю "зелених", то з'являться шанси на припинення реалізації російського енергетичного проекту Північний потік-2.

За його словами, запуск СП-2 може бути відкладено на 3-4 роки, протягом яких у Німеччині може кардинальним чином змінитися ставлення до трубопроводу РФ.читайте такожУдар Росії по Україні: у Німеччині поставили Путіну ультиматум щодо Північного потоку-2

"Навіть якщо його не повністю закриють, а хоча б відкладуть запуск на 3-4 роки, ситуація за цей час може повністю змінитися. І це в цілому вже буде кардинальною зміною в підходах Німеччини", - підкреслив Костянтин Грищенко.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час перемовин з делегацією з США у Києві заявляв, що Вашингтон і Брюссель повинні докласти максимум зусиль для того, щоб реалізація Північного потоку-2 була зупинена. Запуск газопроводу несе серйозну загрозу національній безпеці української держави.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, посилаючись на українську розвідку, стверджував, що після добудови першої нитки СП-2, Росія може піти на провокації проти української газотранспортної системи.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключав сценарію, за якого на Північний потік-2 очікують нові проблеми на етапі страхування і сертифікації газопроводу.

Депутат російської Держдуми В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати спробують зупинити запуск СП-2, якщо до влади у Німеччині прийде Партія зелених.

новини Німеччини Північний потік-2 новини України Костянтин Грищенко
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