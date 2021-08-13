Смертельний вибух у Воронежі: померла ще одна пасажирка автобуса, кількість постраждалих зросла

Вибух в автобусі у Воронежі пролунав увечері 12 серпня / Фото : пресслужба уряду Воронезької області

У Воронежі внаслідок вибуху в автобусі з пасажирами дві жінки померли. Крім того, постраждали 19 осіб. Стало відомо про стан їхнього здоров'я.

Видання РБК пише, що троє з госпіталізованих перебувають у важкому стані: вони в реанімації, одна людина - в операційній. Стан п'ятьох - середнього ступеня тяжкості, двох — ближче до задовільного, ще двом людям госпіталізація не була потрібна.

Ще двох постраждалих доставили в опікове відділення. Один потерпілий з опіками 1-2 ступеня знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості. Одній людині з поверхневими опіками надали всю необхідну допомогу, госпіталізація не була потрібна.

При цьому жінка, якій внаслідок вибуху відірвало нижню третину гомілки, померла в реанімації.

Тим часом Telegram-канал Mash повідомляє з посиланням на губернатора області Олександра Гусєва, що померла ще одна постраждала від вибуху у Воронежі. Зазначається, що загиблу звали Тетяна Іванова, їй було 55 років.

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Люди несуть квіти до місця вибуху автобуса у Воронежі / Mash

Вибух автобуса у Воронежі - що відомо:

Увечері 12 серпня в російському Воронежі стався вибух в пасажирському автобусі ПАЗ. Всього в автобусі було близько 35 осіб.

Внаслідок вибуху з автобуса зірвало обшивку, вилетіли шибки. Серед причин вибуху спочатку називали версію про вибух газового балона. Однак водій автобуса заявив, що автобус працював на дизельному паливі.

Слідство вважає технічну версію основною для вибуху автобуса у Воронежі.

"На даному етапі основна версія події технічна: несправність обладнання транспортного засобу або внесення змін в його конструкцію. Будуть проведені експертизи. За результатами експрес-аналізу слідів вибухових речовин не виявлено", - сказало джерело ТАСС.

Співрозмовник додав, що на даний момент попередньо встановлено, що вибух стався в районі бензобака в лівій частині автобуса.

СК РФ порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Тим часом джерело в правоохоронних органах повідомило Ленте.ру, що попередньою причиною вибуху автобуса в Воронежі став газовий балон, який везла одна з пасажирок. За його словами, вибухнув балон для газового пальника моделі Primus.

Як повідомляв Главред, в неділю, 8 серпня, в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті, його госпіталізували. Потерпілому 61 рік, інші громадяни не постраждали.